Microsoft добавит GPT-5.2 в Copilot — новая модель будет работать в режиме Smart Plus

Microsoft дополнила веб-версию Copilot, а также версии своего ИИ-помощника для Windows и мобильных устройств самой мощной на сегодняшний день моделью GPT-5.2 от OpenAI. Она позволяет быстрее выполнять реальные задачи, включая создание электронных таблиц и презентаций, написание и проверку кода, понимание длинных документов, использование инструментов и работу с изображениями. После обновления GPT 5.2 будет «сосуществовать» с GPT 5.1.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

В прошлом месяце ИИ-помощник Copilot был обновлён до GPT-5.1 для режима Smart. Теперь Microsoft добавляет GPT-5.2 в Copilot в качестве нового режима Smart Plus. GPT 5.2 в Copilot, по-видимому, является вариантом GPT-5.2, ориентированным на рассуждение, поскольку Microsoft подчеркнула, что он лучше справляется со сложными задачами.

В интеллектуальных задачах по критерию OpenAI GDPval, который представляет собой новую оценку производительности модели в экономически значимых, реальных задачах в 44 профессиях, GPT-5.2 Thinking превосходит или показывает себя не хуже профессионалов отрасли в 70,9 % случаев, по сравнению с 38,8 % у GPT-5. Это огромный скачок, и именно поэтому OpenAI оценивает GPT-5.2 как «экспертный уровень» для многих чётко определённых офисных задач, таких как обработка презентаций, графиков и т. д.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В бенчмарках, предназначенных для оценки работы агентов ИИ на сложных задачах разработки программного обеспечения, GPT-5.2 Thinking показывает 55,6 % на SWE-Bench Pro и 80 % на SWE-Bench Verified, что выше, чем у GPT-5.1 Thinking. В специализированном тесте GPQA Diamond GPT-5.2 Thinking показал результат 92,4 %, в AIME 2025 — 100 %, в CharXiv Reasoning (с Python) — 88,7 %.

Новая версия GPT также продемонстрировала значительное улучшение показателей в тестах оценки способности модели к абстрактному мышлению и рассуждению ARC-AGI (Abstract and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence — «Корпус аннотаций и рассуждений для искусственного общего интеллекта») и ARC-AGI-2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: искусственный интеллект, openai, gpt-5.2, microsoft, copilot
