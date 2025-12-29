Disco Elysium во вселенной мрачного будущего: журналист поделился впечатлениями от закрытой «альфы» Warhammer 40,000: Dark Heresy

Журналист PCGamesN Бен Следж (Ben Sledge) поделился впечатлениями от закрытого альфа-тестирования амбициозной партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Dark Heresy от Owlcat Games.

Напомним, закрытая «альфа» стартовала 18 декабря для владельцев «Цифрового комплекта разработчика» ($80) и коллекционного издания ($289). Тестовая версия предлагает знакомство с механиками, новыми персонажами и тайной истории.

По словам Следжа, альфа-версия Dark Heresy рассчитана на 8 часов и позволяет в должной мере оценить развитие механик Warhammer 40,000: Rogue Trader — прошлой партийной RPG от Owlcat во вселенной мрачного будущего.

Следж с удивлением обнаружил, что упор на расследованиях (игрок отыгрывает роль аколита Инквизиции) делает Dark Heresy во многом похожей на культовый ролевой детектив Disco Elysium от студии ZA/UM.

«Warhammer 40,000: Dark Heresy мастерски передаёт мрачную атмосферу 41-го тысячелетия, одновременно с этим предлагая детективную систему, напоминающую о шедевре ZA/UM», — поделился Следж.

Какие ещё выводы сделал Следж из знакомства с Dark Heresy:

детективная механика хороша сама по себе и позволяет игре выделяться на фоне предшественницы;

упор на расследованиях также создаёт интересную динамику в контексте сфокусированной на боевых действиях вселенной Warhammer 40,000;

по крайней мере в альфа-версии большинство сражений можно избежать благодаря выбору правильных опций в диалогах или осмотрительности;

боевая система стала самой слабой частью демо — переработанная броня на деле оказалась просто ещё одной шкалой здоровья, дальнобойное оружие не оправдывает ожиданий, а аренам «чего-то не хватает»;

автор надеется, что в ближайшие месяцы Owlcat изменит сражения в лучшую сторону.

Warhammer 40,000: Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, полная озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).