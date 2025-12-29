Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Космическая обсерватория NASA SPHEREx со...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Космическая обсерватория NASA SPHEREx создала первую в истории полную инфракрасную карту Вселенной

Космическая обсерватория SPHEREx Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США завершила свой первый полный обзор неба менее чем через год после начала работы. В результате была создана карта в ближнем инфракрасном диапазоне, запечатлевшая всю Вселенную в невероятных 102 цветах. Это впечатляющее достижение можно увидеть в панорамном видео, которое недавно опубликовало NASA.

Источник изображений: hothardware.com

Источник изображений: hothardware.com

В отличие от традиционных космических телескопов, которые всматриваются в глубину крошечных участков неба, SPHEREx действует подобно камере с широкоугольным объективом. Сканируя всю небесную сферу каждые шесть месяцев, эта космическая обсерватория может проводить всестороннюю 3D-перепись сотен миллионов галактик. В начале этого месяца, спустя девять месяцев после начала работы обсерватории, Лаборатория реактивного движения (JPL), управляющая SPHEREx, представила первую подборку данных о Вселенной.

Важнейшая особенность SPHEREx заключается в его уникальной способности проводить спектроскопию всего неба. Обсерватория снимает Вселенную одновременно на 102 длинах инфракрасных волн, за счёт чего у учёных появляется возможность определять характерные химические «отпечатки» различных космических объектов. Одна из главных задач SPHEREx заключается в изучении эволюции галактик, для чего формируется 3D-карта расположения 450 млн галактик. Обсерватория также используется для изучения нашей галактики Млечный Путь, поиска следов воды во Вселенной и др.

Обсерватория SPHEREx располагается на солнечно-синхронной полярной орбите Земли на высоте около 645 км. В её конструкции задействован инновационный конусообразный солнцезащитный экран, который помогает поддерживать температуру рабочих инструментов на уровне −210 °C. Такая температура необходима для того, чтобы излучаемое обсерваторией тепло не заглушало слабые инфракрасные сигналы, которые она стремится улавливать. Основная миссия SPHEREx продлится два года, в течение которых будет проведено ещё три полных сканирования неба, что необходимо для уточнения данных и формирования более детальной карты. Эта информация также будет полезна для других космических телескопов, находящихся в распоряжении NASA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Япония показала будущее силовой электроники — алмазные MOSFET для космоса и ядерных реакторов
В космос запущен «убийца земной астрономии» — слишком яркий спутник связи AST SpaceMobile BlueBird 6
Власти США официально взяли курс на превосходство в космосе — Трамп подписал указ
Ракета «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» вывела на орбиту более 50 спутников
Новый глава NASA пообещал вернуть американцев на Луну до конца президентства Трампа
Первый запуск российской ракеты «Союз-5» задержится до 2026 года — «Роскосмос» хочет всё перепроверить
Теги: spherex, nasa, вселенная, астрономия
spherex, nasa, вселенная, астрономия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.