Космическая обсерватория NASA SPHEREx создала первую в истории полную инфракрасную карту Вселенной

Космическая обсерватория SPHEREx Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США завершила свой первый полный обзор неба менее чем через год после начала работы. В результате была создана карта в ближнем инфракрасном диапазоне, запечатлевшая всю Вселенную в невероятных 102 цветах. Это впечатляющее достижение можно увидеть в панорамном видео, которое недавно опубликовало NASA.

В отличие от традиционных космических телескопов, которые всматриваются в глубину крошечных участков неба, SPHEREx действует подобно камере с широкоугольным объективом. Сканируя всю небесную сферу каждые шесть месяцев, эта космическая обсерватория может проводить всестороннюю 3D-перепись сотен миллионов галактик. В начале этого месяца, спустя девять месяцев после начала работы обсерватории, Лаборатория реактивного движения (JPL), управляющая SPHEREx, представила первую подборку данных о Вселенной.

Важнейшая особенность SPHEREx заключается в его уникальной способности проводить спектроскопию всего неба. Обсерватория снимает Вселенную одновременно на 102 длинах инфракрасных волн, за счёт чего у учёных появляется возможность определять характерные химические «отпечатки» различных космических объектов. Одна из главных задач SPHEREx заключается в изучении эволюции галактик, для чего формируется 3D-карта расположения 450 млн галактик. Обсерватория также используется для изучения нашей галактики Млечный Путь, поиска следов воды во Вселенной и др.

Обсерватория SPHEREx располагается на солнечно-синхронной полярной орбите Земли на высоте около 645 км. В её конструкции задействован инновационный конусообразный солнцезащитный экран, который помогает поддерживать температуру рабочих инструментов на уровне −210 °C. Такая температура необходима для того, чтобы излучаемое обсерваторией тепло не заглушало слабые инфракрасные сигналы, которые она стремится улавливать. Основная миссия SPHEREx продлится два года, в течение которых будет проведено ещё три полных сканирования неба, что необходимо для уточнения данных и формирования более детальной карты. Эта информация также будет полезна для других космических телескопов, находящихся в распоряжении NASA.