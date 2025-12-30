Сегодня 30 декабря 2025
Разработка кинематографичного боевика Spine в духе «Джона Уика» вышла на финишную прямую — студия призналась, что обманула игроков

Кипрская студия с российскими корнями Nekki обещала объявить дату выхода своего кинематографичного киберпанкового боевика Spine в 2025 году, однако декабрь на исходе, а анонса на горизонте всё нет. Команда выступила с заявлением.

Источник изображений: Nekki

По словам разработчиков, к объявлению даты выхода игры в 2025 году, несмотря на обещание, Nekki оказалась не готова. Задержка спровоцирована неопытностью — Spine стал первым проектом команды для ПК и консолей.

В то же время жертвовать качеством и оригинальным видением ради скорости создатели Spine не намерены: «Качество продукта и геймплейный опыт для нас превыше всего».

К настоящему моменту Spine перешла на «финальные стадии разработки». Команда сосредоточена на полировке и оттачивании контента — наполнение мира, локации, анимации, дубляж, интерфейс и так далее.

«Мы не станем анонсировать дату выхода, в которой полностью не уверены. Можем сказать лишь, что вы услышите о ней в ближайшем будущем. <...> Мы делаем всё, чтобы ожидание Spine того стоило», — заверили в Nekki.

Обращение разработчиков

Обращение разработчиков

События Spine развернутся в киберпанковом городе, захваченном могущественным искусственным интеллектом Tensor. Вызов автократии бросит уличная художница Редлайн со своим разумным боевым имплантом «Спайн».

Spine создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают вдохновлённый «Джоном Уиком» экшен в жанре ган-фу (gun fu), хардкорный режим и текстовый перевод на русский.

