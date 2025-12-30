Интерпол арестовал хакера, который заразил миллионы компьютеров через поддельную утилиту KMSAuto

В Грузии арестован 29-летний гражданин Литвы — он подозревается в заражении 2,8 млн компьютеров вредоносным ПО, которое манипулирует содержимым буфера обмена, маскируясь под утилиту KMSAuto для нелицензионной активации Microsoft Office и Windows.

Подозреваемый, по версии следствия, обманным путём заставлял жертв загружать маскирующийся под KMSAuto вредоносный исполняемый файл, при запуске которого в системе начинает работать опасный алгоритм. Этот алгоритм отслеживает в буфере обмена адреса криптовалютных кошельков и подменяет их на адреса, подконтрольные злоумышленнику. Такие вредоносы называются «вирусами-клипперами».

«С апреля 2020 по январь 2023 года хакер распространил по всему миру 2,8 млн копий вредоносного ПО, замаскированного под нелегальную программу активации лицензий Windows (KMSAuto). С помощью этого вредоносного ПО хакер похитил виртуальные активы на сумму около 1,7 млрд вон ($1,2 млн) за 8400 транзакций у пользователей 3100 виртуальных активов», — заявили в Национальном полицейском управлении Кореи.

Полиция начала расследование в августе 2020 года на основании заявления о краже средств в криптовалюте. Правоохранительным органам удалось отследить движение средств, идентифицировать подозреваемого, и в декабре 2024 года в Литве был проведён рейд, в ходе которого были изъяты 22 предмета, в том числе ноутбуки и телефоны. По результатам экспертизы были выявлены улики, которые привели к аресту мужчины в апреле 2025 года, когда тот ехал из Литвы в Грузию.

Полиция Южной Кореи напомнила общественности, что использование ПО, предназначенного для нарушения авторских прав, сопряжено с рисками — вместе с такими утилитами в систему могут внедряться вредоносы. Рекомендуется не пользоваться неофициальными активаторами программных продуктов и вообще любыми исполняемыми файлами для Windows, у которых нет цифровой подписи, или целостность которых невозможно проверить.