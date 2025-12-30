Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Интерпол арестовал хакера, который зараз...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Интерпол арестовал хакера, который заразил миллионы компьютеров через поддельную утилиту KMSAuto

В Грузии арестован 29-летний гражданин Литвы — он подозревается в заражении 2,8 млн компьютеров вредоносным ПО, которое манипулирует содержимым буфера обмена, маскируясь под утилиту KMSAuto для нелицензионной активации Microsoft Office и Windows.

Источник изображения: Ed Hardie / unsplash.com

Источник изображения: Ed Hardie / unsplash.com

Подозреваемый, по версии следствия, обманным путём заставлял жертв загружать маскирующийся под KMSAuto вредоносный исполняемый файл, при запуске которого в системе начинает работать опасный алгоритм. Этот алгоритм отслеживает в буфере обмена адреса криптовалютных кошельков и подменяет их на адреса, подконтрольные злоумышленнику. Такие вредоносы называются «вирусами-клипперами».

«С апреля 2020 по январь 2023 года хакер распространил по всему миру 2,8 млн копий вредоносного ПО, замаскированного под нелегальную программу активации лицензий Windows (KMSAuto). С помощью этого вредоносного ПО хакер похитил виртуальные активы на сумму около 1,7 млрд вон ($1,2 млн) за 8400 транзакций у пользователей 3100 виртуальных активов», — заявили в Национальном полицейском управлении Кореи.

Полиция начала расследование в августе 2020 года на основании заявления о краже средств в криптовалюте. Правоохранительным органам удалось отследить движение средств, идентифицировать подозреваемого, и в декабре 2024 года в Литве был проведён рейд, в ходе которого были изъяты 22 предмета, в том числе ноутбуки и телефоны. По результатам экспертизы были выявлены улики, которые привели к аресту мужчины в апреле 2025 года, когда тот ехал из Литвы в Грузию.

Полиция Южной Кореи напомнила общественности, что использование ПО, предназначенного для нарушения авторских прав, сопряжено с рисками — вместе с такими утилитами в систему могут внедряться вредоносы. Рекомендуется не пользоваться неофициальными активаторами программных продуктов и вообще любыми исполняемыми файлами для Windows, у которых нет цифровой подписи, или целостность которых невозможно проверить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Десять экс-сотрудников Samsung арестованы за кражу технологий DRAM 10-нм класса для Китая
В США арестовали организаторов контрабанды ИИ-ускорителей Nvidia в Китай на $160 млн
Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание
Популярный криптокошелёк Trust Wallet взломали — у пользователей украли $7 млн, но разработчики пообещали всё возместить
Поддельный домен активации Windows распространял вредоносные скрипты PowerShell
Хакеры сломали французскую почту и её банковскую службу с помощью DDoS-атаки
Теги: литва, южная корея, хакеры, арест, информационная безопасность
литва, южная корея, хакеры, арест, информационная безопасность
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.