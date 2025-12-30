Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... По стопам Samsung: LG покажет на CES 202...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

По стопам Samsung: LG покажет на CES 2026 интерьерные телевизоры LG Gallery TV

LG сообщила о планах представить на выставке CES 2026 телевизоры новой категории LG Gallery TV, предназначенные для украшения интерьера в доме и демонстрации различных изображений, от произведений искусства до кинематографических кадров и игровых сцен. Аналогичные телевизоры есть в портфолио Samsung — The Frame, а также у Hisense — CanvasTV.

Источник изображения: LG

Источник изображения: LG

«Разработанный для потребителей, заботящихся об интерьере, LG Gallery TV переносит изысканную атмосферу галереи прямо в дом, органично сочетая технологии с личным стилем», — сообщила компания.

Телевизор Gallery TV с поддержкой технологии LG MiniLED будет доступен в версиях с 55- и 65-дюймовой диагональю экрана. Компания сообщила, что Gallery TV базируется на процессоре α (Alpha) 7 AI, предлагая 4K-изображение с объёмным звуком AI Sound Pro (виртуальный 9.1.2-канальный), а также большой объём встроенной памяти для хранения контента. Телевизор отличается тонким корпусом с настраиваемыми магнитными рамками.

Покупателям Gallery TV будет предложен анонсированный ранее в этом году сервис LG Gallery+ с более чем 4500 ежемесячно обновляемых изображений для оформления интерьера, предлагающий широкий спектр контента — от предметов изобразительного искусства до кинематографических сцен, игровых визуальных эффектов и анимации. Пользователи также смогут создавать собственные изображения с помощью генеративного ИИ или демонстрировать фото из собственного архива.

Как и в случае с сервисом Art Store от Samsung, LG Gallery+ доступен в бесплатном варианте с ограниченным количеством изображений, а для полного использования его возможностей требуется подписка. Компания подчеркнула, что сервис LG Gallery+ доступен для всей линейки телевизоров LG.

Цена интерьерных телевизоров LG Gallery TV пока неизвестна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
LG представит робота для суеты по хозяйству и создания уюта в доме
LG представила игровые мониторы UltraGear evo — GX9 с 5K2K и ИИ-апскейлингом, а также GM9 с 5K и MiniLED
LG Display готовит первую в мире OLED-панель с полосной RGB-структурой и 240 Гц — без засветов и окантовок
Компания HKC анонсировала несколько новых мониторов, включая модель с частотой обновления 1080 Гц
Монитор Asus ROG PG32UCDM3 Black Shield QD-OLED предложит поддержку DisplayHDR True Black 500 и DisplayPort 2.1
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews. Часть 2
Теги: lg, телевизор, ces 2026, интерьер
lg, телевизор, ces 2026, интерьер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.