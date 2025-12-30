По стопам Samsung: LG покажет на CES 2026 интерьерные телевизоры LG Gallery TV

LG сообщила о планах представить на выставке CES 2026 телевизоры новой категории LG Gallery TV, предназначенные для украшения интерьера в доме и демонстрации различных изображений, от произведений искусства до кинематографических кадров и игровых сцен. Аналогичные телевизоры есть в портфолио Samsung — The Frame, а также у Hisense — CanvasTV.

«Разработанный для потребителей, заботящихся об интерьере, LG Gallery TV переносит изысканную атмосферу галереи прямо в дом, органично сочетая технологии с личным стилем», — сообщила компания.

Телевизор Gallery TV с поддержкой технологии LG MiniLED будет доступен в версиях с 55- и 65-дюймовой диагональю экрана. Компания сообщила, что Gallery TV базируется на процессоре α (Alpha) 7 AI, предлагая 4K-изображение с объёмным звуком AI Sound Pro (виртуальный 9.1.2-канальный), а также большой объём встроенной памяти для хранения контента. Телевизор отличается тонким корпусом с настраиваемыми магнитными рамками.

Покупателям Gallery TV будет предложен анонсированный ранее в этом году сервис LG Gallery+ с более чем 4500 ежемесячно обновляемых изображений для оформления интерьера, предлагающий широкий спектр контента — от предметов изобразительного искусства до кинематографических сцен, игровых визуальных эффектов и анимации. Пользователи также смогут создавать собственные изображения с помощью генеративного ИИ или демонстрировать фото из собственного архива.

Как и в случае с сервисом Art Store от Samsung, LG Gallery+ доступен в бесплатном варианте с ограниченным количеством изображений, а для полного использования его возможностей требуется подписка. Компания подчеркнула, что сервис LG Gallery+ доступен для всей линейки телевизоров LG.

Цена интерьерных телевизоров LG Gallery TV пока неизвестна.