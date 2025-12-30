Китайская «летающая маршрутка» EHang VT-35 впервые полетала на публике

На днях в небе над Хэфэем свой первый публичный полёт совершил новый электролёт компании EHang — модель VT-35. Особенностью конструкции новинки стали два жёстких крыла и толкающий пропеллер, что значительно увеличивает дальность полёта. В то же время, по схеме расположения пропеллеров VT-35 похожа на модель EH216 и также поддерживает вертикальные взлёт и посадку, что делает оба аппарата способными садиться на крыши зданий.

Анонс модели VT-35 состоялся в октябре 2025 года. Лётные сертификации ещё впереди. В компании ожидают, что первые регулярные полёты между городами начнутся примерно через три года. Подобный тип низковысотного воздушного транспорта будет идеальным для путешествий между островами и над дельтами рек, которыми богат Китай. Для автотраспорта — это сотни километров объездных дорог и часы в пути, а для обычных вертолётов — уйма денег за билеты, тогда как VT-35 доставит пассажиров из точки в точку за 15–30 минут без шума и пыли.

Согласно обнародованным характеристикам, на полном заряде аккумуляторов двухместный электролёт EHang VT-35 сможет пролетать за час до 200 км. Модель станет значительным расширением авиационного портфолио компании, которая до этого могла похвастаться базовой моделью EH216 в трёх модификациях: пассажирской, грузовой и пожарной.

Эксплуатация моделей EH216 фактически началась. Первый публичный полёт VT-35 стал прологом к будущей эксплуатации условно дальнемагистрального электролёта для междугородних полётов. Свободно летать на нём не разрешат, но доставлять пассажиров из одной точки в другую без пилота на борту — это близкая реальность.