Исследование выяснило, в какие игры российские геймеры будут играть на новогодних праздниках

Издание CNews со ссылкой на результаты нового исследования «Игры Ростелеком» и «Леста Игры» рассказало, чем российские геймеры планируют заниматься во время новогодних праздников.

Самым популярным видом новогоднего досуга среди 1,5 тыс. опрошенных старше 18 лет оказались видеоигры. За интерактивными развлечениями предстоящие праздники собирается провести 46,8 % респондентов.

В пятёрку самых популярных игр на новогодние праздники у мужчин вошли Counter-Strike, Dota, Minecraft, «Мир танков» и GTA, тогда как у женщин лидируют The Sims, Minecraft, Counter-Strike, GTA и Atomic Heart.

Почти 14,7 % из опрошенных геймеров (не считая адептов мобильных игр) планирует путешествие по России или за границу, а 21,9 % — внутри своего региона. Среди тех, кто играми не увлекается, показатели на 4,3 % и 4,1 % ниже соответственно.

В целом, отмечают исследователи, геймеры активнее других планируют праздники: чёткого плана на выходные пока нет лишь у 15 % российских игроков («играть все выходные» не в счёт). У «негеймеров» этот показатель составляет 30,7 %.

По сравнению с теми, кто геймером себя не считает, игроки чаще планируют ходить в гости (на 8 %), принимать гостей (на 5,5 %), заниматься спортом (на 4,3 %) и гулять (на 3,1 %). Меньше остальных геймеры любят посещение катков (на 13,2 %).

Директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский не удивился, что геймеры тщательнее готовятся к праздникам, так как стереотипы об одиноких и закрытых любителях игр давно устарели.