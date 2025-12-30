Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Исследование выяснило, в какие игры росс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследование выяснило, в какие игры российские геймеры будут играть на новогодних праздниках

Издание CNews со ссылкой на результаты нового исследования «Игры Ростелеком» и «Леста Игры» рассказало, чем российские геймеры планируют заниматься во время новогодних праздников.

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

Самым популярным видом новогоднего досуга среди 1,5 тыс. опрошенных старше 18 лет оказались видеоигры. За интерактивными развлечениями предстоящие праздники собирается провести 46,8 % респондентов.

В пятёрку самых популярных игр на новогодние праздники у мужчин вошли Counter-Strike, Dota, Minecraft, «Мир танков» и GTA, тогда как у женщин лидируют The Sims, Minecraft, Counter-Strike, GTA и Atomic Heart.

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Почти 14,7 % из опрошенных геймеров (не считая адептов мобильных игр) планирует путешествие по России или за границу, а 21,9 % — внутри своего региона. Среди тех, кто играми не увлекается, показатели на 4,3 % и 4,1 % ниже соответственно.

В целом, отмечают исследователи, геймеры активнее других планируют праздники: чёткого плана на выходные пока нет лишь у 15 % российских игроков («играть все выходные» не в счёт). У «негеймеров» этот показатель составляет 30,7 %.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

По сравнению с теми, кто геймером себя не считает, игроки чаще планируют ходить в гости (на 8 %), принимать гостей (на 5,5 %), заниматься спортом (на 4,3 %) и гулять (на 3,1 %). Меньше остальных геймеры любят посещение катков (на 13,2 %).

Директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский не удивился, что геймеры тщательнее готовятся к праздникам, так как стереотипы об одиноких и закрытых любителях игр давно устарели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valve раскрыла самые продаваемые игры в Steam за 2025 год — Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7 в число главных новинок не попали
Топ-20 самых продаваемых игр в России за 2025 год на 95 % состоит из хитов прошлых лет
Исследование показало, на какие игры в 2025 году россияне тратили больше всего денег
«Делать игры сложно, начальник»: авторы нелинейного шутера Fallen Aces отложили запуск второго эпизода и заинтриговали фанатов новыми возможностями
Российские энтузиасты отбились от претензий Take-Two и перевыпустили браузерную версию легендарной GTA: Vice City
Интерпол арестовал хакера, который заразил миллионы компьютеров через поддельную утилиту KMSAuto
Теги: игры, россия, игры ростелеком, леста игры
игры, россия, игры ростелеком, леста игры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.