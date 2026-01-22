Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S (2026): базовый вариант замены ноутбука

В хитросплетениях модельного ряда планшетов HUAWEI MatePad немудрено запутаться — их действительно много, недаром компания на российском рынке занимает первое место по продажам, заодно выступая локомотивом всего сегмента (российский рынок планшетов растет, в отличие от мирового). HUAWEI MatePad 11,5 S можно назвать стартовым планшетом «профессиональной» линейки — устройство позиционируется не только как мультимедийный комбайн, но и как вариант замены ноутбука в простых задачах, плюс возможно его использование как инструмента для творчества.

Впервые с этой моделью мы познакомились в 2024 году, когда даже экран PaperMatte был чем-то новым и почти непознанным, сейчас же мы получили его новую версию — чуть изменившуюся внешне, более мощную, с экраном PaperMatte 2.0 и с поддержкой пера M-Pencil Pro. Присмотримся к актуализированному планшету более пристально.

HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) Huawei MatePad 11,5 S (2024) Huawei MatePad 11,5 (2025) Дисплей 11,5 дюйма, IPS,

2800 × 1840 точек, 291 ppi, емкостный мультитач, 144 Гц; опционально — антибликовое покрытие PaperMatte 11,5 дюйма, IPS,

2800 × 1840 точек, 291 ppi, емкостный мультитач, 144 Гц; опционально — антибликовое покрытие PaperMatte 11,5 дюйма, IPS,

2456 × 1600 точек, 256 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц; антибликовое покрытие PaperMatte (опционально) Защитное стекло Нет данных Нет данных Нет данных Процессор [По неофициальной информации] Kirin T92C: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,3 ГГц, 4 × Taishan Mid, частота до 2,0 ГГц, 3 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [По неофициальной информации] HiSilicon Kirin 9000S: восемь ядер (1 × Taishan V120, частота 2,62 ГГц + 3 × Taishan V120, частота 2,15 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,53 ГГц) [По неофициальной информации] HiSilicon Kirin 8020: восемь ядер (1 × Taishan V121, частота 2,28 ГГц + 3 × Taishan V121, частота 2,05 ГГц + 4 × Taishan Little, частота 1,3 ГГц) Графический контроллер Maleoon 920A [неофициальная информация] Maleoon 910 [неофициальная информация] Maleoon 920C [неофициальная информация] Оперативная память 12 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Нет Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 NFC Нет Нет Нет Навигация Нет Нет Нет Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Освещенности, акселерометр/гироскоп Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Нет Основная камера 13 Мп ƒ/1,8, автофокус 13 Мп ƒ/1,8, автофокус 13 Мп ƒ/1,8, автофокус Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 33,44 Вт·ч (8800 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 33,44 Вт·ч (8800 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Размер 261 × 177,3 × 6,1 мм 261 × 177,2 × 6,2 мм 262,6 × 177,5 × 6,1 мм Масса 515 граммов 510 граммов 515 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.2 HarmonyOS 4.3 Актуальная цена Н/Д От 22 999 рублей (как за обычную версию, так и за версию PaperMatte) От 17 999 рублей (как за обычную версию, так и за версию PaperMatte)

⇡#Дизайн и аксессуары

Когда выше я писал о «чуть изменившейся внешности » HUAWEI MatePad 11,5 S (2026), то именно это я и имел в виду — изменения есть, но они исчезающе малозаметны. Та же форма блока с камерой, те же достаточно крупные рамки вокруг экрана, в которые вписана фронтальная камера.

Но — чуть иные цветовые варианты исполнения. Помимо серого («космического серого»), который мы видели и раньше, предлагается вариант с нежно-зеленым корпусом, раньше не представленный. К тому же корпус стал чуть тоньше (на 0,1 мм, но все же) и при этом тяжелее (515 граммов против 510 граммов ранее).

Смотрится HUAWEI MatePad 11,5 S (2026), несмотря на фактически сохраненный облик модели полуторагодовой давности, актуально — рынок планшетов вообще не слишком динамичный, тем более это касается дизайна устройств.

Материалы применены качественные — корпус алюминиевый, лицевая поверхность прикрыта закаленным стеклом.

Функциональные элементы не особо удивляют: аппаратные клавиши питания и регулировки громкости на соседних (а не противоположных) гранях, четыре прорези динамиков на торцах, обилие микрофонов. Из того, на что можно обратить внимание — контактная площадка для чехла-клавиатуры и островок для вывода Wi-Fi-антенны. Также на месте и вызывающий оторопь у всех перфекционистов порт USB Type-C, смещенный от центра (передаем привет iPhone Air).

HUAWEI MatePad 11,5 (2026) поддерживает работу с чехлом-клавиатурой, который также не изменился в сравнении с прошлой версией. Он представляет собой два раздельных элемента: клавиатура как бы «поддевается» под чехол и крепится на магните за заднюю крышку. При желании можно использовать клавиатуру чуть в стороне от планшета – она соединяется с ним не по Bluetooth, а по протоколу NearLink, который использует частотный диапазон 2,4 ГГц, как и Wi-Fi, что позволяет увеличить и битрейт, и радиус действия. Но для зарядки уже нужна контактная площадка на планшете. Сама по себе клавиатура очень приятная – клавиши с заметным ходом, как на ноутбуках, размеры клавиш и пространство между ними тоже серьезные. В продаже есть версии планшета как с чехлом в комплекте, так и без него.

Также поддерживается работа с фирменным пером, в том числе и самым крутым — HUAWEI M-Pencil Pro, с которым мы познакомились при работе над материалом о планшете HUAWEI MatePad 12 X (2025). Это весьма впечатляющий стилус, который распознает 16 384 уровня давления и получил интеллектуальную клавишу. С ее помощью можно как получить доступ к помощнику Huawei Celia (для нас это не актуально), так и быстро запускать отдельные приложения и получать доступ к меню в фирменной программе для рисования GoPaint, например. Также можно отдавать команды сжатием корпуса стилуса – к примеру, переключать форму кисти или палитру в «Блокноте» или приложении для рисования. Ну а корпус чувствителен к углу наклона и повороту. Обычные перья M-Pencil, естественно, тоже можно применять.

HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3, о которой мы уже много раз рассказывали: и в упомянутом уже обзоре MatePad 12 X (2025), и в обзорах MatePad 11,5'' (2025), MatePad Pro 12.2’’ (2025), MatePad Pro 13.2’’ (2025).

Напомним, что, несмотря на имя, это не проприетарная ОС, а, скажем так, усовершенствованная оболочка для открытой версии Android без сервисов Google, но с возможностью установить весь необходимый софт (при помощи apk-файлов и среды Gbox). Проприетарная носит имя HarmonyOS Next и доступна пока только в Китае (где даже при помощи костылей гугл-сервисы никто особенно не пытается ставить). Само собой, на месте режим «Суперустройство», позволяющий удобно управлять экосистемой с планшета; фирменный магазин приложений AppGallery и поисковик Petal Search, который ищетприложения, не представленные в фирменном магазине; функция «Мультискрин», позволяющая использовать планшет как дополнительный монитор для компьютера.

Система обладает выраженным «планшетным» интерфейсом: многооконностью (и функцией App Multiplier, часть приложений выводящей в формате пары колонок на экране), большой закрепленной панелью быстрого доступа к приложениям на рабочем столе и приспособленным под планшетный формат экрана отображением ключевых системных приложений.

Из важных предустановленных приложений отмечаем GoPaint – не раз уже получавшую наши (и не только наши) хвалебные отзывы программу для рисования, приложение «Блокнот» с изобилием опций рукописного ввода, офисное приложение WPS Office, которое ничем не отличается от десктопной версии. Заявляется о поддержке приложения для редактирования видео Wondershare Filmora, но оно как раз не предусмотрено на устройстве, его надо загружать отдельно.

Добавлю, что при этом на планшет предустановлен ИИ-помощник (помощница?) «Алиса» от «Яндекса». «Алиса» активируется по нажатию клавиши питания и неплохо интегрирована в систему в целом, хотя есть и вопросы к ее реализации на планшете. К примеру, при переходе в само приложение (а не при использовании его в контекстном режиме при голосовом вводе, например) оно отображается исключительно в вертикальной ориентации, что для планшета, конечно, нонсенс. Но за саму попытку интегрировать российские сервисы ставим Huawei в очередной раз жирный плюс.

В памяти система занимает 23,79 Гбайт (да, как всегда, очень много), работает шустро и стабильно. Для идентификации пользователя используется только распознавание лица (либо пароль), сканера отпечатков на HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) не предусмотрено.

⇡#Дисплей и звук

HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) получил тот же дисплей, что и предшественник (а ранее — HUAWEI MatePad Air: ЖК-панель с IPS-матрицей диагональю 11,5 дюйма и разрешением 2800 × 1840 точек. Плотность пикселей составляет 291 ppi – пикселизация на шрифтах отсутствует, картинка гладкая. Формат экрана – 3:2. И вариантов экрана предлагается, как часто бывает у Huawei, два — обычный, с гладкой поверхностью, и фирменный PaperMatte, теперь уже поколения 2.0.

В этом поколении экран перестал быть настолько «бумажным», как раньше, но остался матовым, с устойчивостью к бликам и очень приятным на ощупь. Чуть дальше от имитации графических планшетов, чем у первого поколения PaperMatte, зато теперь экран более универсален, он никак не «глушит» яркость и насыщенность контента при просмотре. На самом деле именно экраны PaperMatte на сегодняшний день мне видятся ключевым достоинством планшетов HUAWEI – не вижу смысла выбирать модели этого бренда с обычными дисплеями. И у нас на тесте побывала, как вы понимаете, именно версия с экраном PaperMatte 2.0.

Вдобавок на дисплее используется быстрая матрица – частота обновления достигает 144 Гц, как на игровых мониторах. В режиме динамической частоты экран сам меняет частоту в диапазоне от 30 до 144 Гц. При этом подтвердить или опровергнуть реальную достижимость такой частоты в приложениях (в частности, в играх) я не могу — остается только поверить.

Замеренный уровень пиковой яркости (при искусственном свете ламп накаливания) составил 483 кд/м2. Уровень достаточно высокий для ЖК-панели, хотя сегодня уже такими цифрами никого не удивишь. А вот контрастность невысокая — только 1016:1.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), отрегулировать разрешение, масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание — но в случае с ЖК-экранами, напомню, темная тема имеет только декоративный смысл). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Также доступен традиционный для планшетов режим «Естественные тона», когда экран выбирает цветовую температуру и настройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) работает в режиме обычной цветопередачи. Цветовое пространство в нем подстраивается под контент – в случае наших тестовых паттернов это sRGB, и этому стандарту охват соответствует в точности. Гамма в норме – средний уровень составляет 2,18 при корректных кривых. Цветовая температура повышена до уровня 7 000-7 400 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 4,07 при верхней границе нормы в 3,00.

В режиме яркой цветопередачи цветовой охват расширяется до стандарта DCI-P3. Гамма повышается до уровня 2,24, что тоже соответствует норме. Цветовая температура не меняется. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 4,64. Экран настроен неплохо, но не выдающимся образом — в смартфонах производитель справляется лучше.

На планшете установлено сразу четыре динамика, поддерживается фирменная технология настройки HUAWEI Histen. Звук мощный, достаточно детализированный, с хорошим позиционированием. Аналогового разъема для наушников нет, поддерживаются профили передачи данных высокого разрешения LDAC и L2HC.

Huawei в очередной раз решила скрыть используемую в своем устройстве аппаратную платформу, поэтому приходится в данном случае ориентироваться на специальный софт и информацию из интернета.

Интернет, впрочем, молчит, но при помощи программы Device Info HW можно понять, что в HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) установлена платформа Kirin T92С. Конкретно про нее не известно более-менее ничего, но очевидно, что это еще одна вариация на тему Kirin T92A/Kirin T92B, которые мы видели на прошлогодних планшетах бренда, причем заметно более дорогих, нежели MatePad 11,5 S. Но да, это облегченная версия упомянутых чипсетов, в которой ядра работают на более низких частотах. Они в ней, судя по всему, разделены на три кластера: одно Taishan Big с частотой 2,3 ГГц, три Taishan Mid с частотой 2,0 ГГц и четыре Cortex-A510 с частотой 1,6 ГГц. Старшее ядро, судя по всему, многопоточное (софт распознал два ядра, а не одно), а вот все остальные — однопоточные. За графику отвечает ускоритель Maleoon 920A – тут тоже есть какое-то отличие от «обычной» Maleoon 920, использующейся в упомянутых платформах, но уточнить, какое именно, уже не представляется возможным. Платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу. Основные инструкции поддерживаются, но, к примеру, Vulkan лишь версии 1.0, а аппаратного ускорения трассировки лучей нет.

Смартфоны HUAWEI последовательно отстают от конкурентов по производительности из-за того, что установленные на них «кирины» слегка (а порой и не слегка) отстают по мощи и используемому техпроцессу (SMIC пока освоила только 7 нм). Но на планшетах, причем относительно недорогих, как MatePad 11,5 S (2026), те же аппаратные решения играют другими красками — можно сказать, что конкурентов по ценовому сегменту этот планшет по производительности, скорее всего, превосходит. Да, есть упомянутые ограничения по API, но они не сказываются на большинстве сценариев. Простые рабочие задачи планшет выполняет очень здорово и в играх тоже не теряется.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad 11,5'' S (2026)

С охлаждением у HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) тоже нет никаких проблем. Точнее будет сказать — нет проблем у чипсета с тепловыделением, что мы могли уже не раз зафиксировать в различных тестах. Троттлинг фактически не фиксируется, температура ядра повышается незначительно. Планшет остается полноценно работоспособным и при продолжительной нагрузке.

HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) получил 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель объемом 256 или 512 Гбайт (его стандарт не уточняется – судя по скорости, это, как и прежде, UFS 3.1). Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6), Bluetooth 5.2. Навигационного модуля, как и модуля сотового связи нет. NFC тоже, соответственно, отсутствует. Зато Wi-Fi-система очень хороша: тут используются две особые антенны, устойчивые к помехам металлического корпуса с поддержкой 2x2 MIMO.

Камеры на HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) не изменились в сравнении с предшественником, и пожурить за это планшет совсем не получается — это сугубо вторичные элементы подобного устройства. Снимать на планшет что-то, конечно, можно, но в основном для документов или для фиксации какого-то момента, если под рукой не оказалось смартфона (то есть почти никогда). В голову приходит разве что видеосвязь как реальный способ применения камер на планшете — так что рассматриваем их обе как условные «вебки».

Тыльная камера получила 13-мегапиксельный сенсор и объектив со светосилой ƒ/1,8 и автофокусом. Рядом — одинарная светодиодная вспышка, даже двойной модуль тут, по сути, не нужен.

Планшет не получил Quad Bayer-модуль, так что и базовое фокусное расстояние тут одно-единственное. Можно, конечно, снимать с программным зумом, но качество снимков в этом случае уже драматично упадет. В обычном же режиме планшет снимает приемлемо. Так, чтобы это не вызывало совсем уж приступов стыда.

Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором и неавтофокусной оптикой со светосилой ƒ/2,0. Есть ретушь, а вот опции с искусственным размытием заднего плана (так называемого портретного режима) тут нет. Снимать видео можно с разрешением вплоть до Full HD при 30 кадрах в секунду — как на тыльную, так и на фронтальную камеру. При дневном свете качество съемки неплохое, но при искусственном детализации уже откровенно не хватает.

В HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) установлен аккумулятор емкостью 33,44 Вт·ч (8800 мА·ч, 3,8 В).

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi планшет продержался примерно семь с половиной часов — совсем не впечатляет, но, что интересно, есть прирост примерно в 20% относительно предшественника при том, что аккумулятор тот же.

В комплекте идет зарядное устройство HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт — и, опять же, тут мы видим преимущество перед планшетом-предшественником. Зарядить полностью с нуля HUAWEI MatePad 11,5 S (2026) можно уже за два часа с небольшим, а не за четыре, как раньше. Весьма заметное подспорье.

Никогда такого не было, и вот опять — HUAWEI сделала очень хороший планшет, который должен еще укрепить лидерские позиции компании в этом сегменте. Вроде бы изменений относительно первого HUAWEI MatePad 11,5 S не так уж и много, но все они достойны внимания. В итоге мы получаем едва ли не самый мощный планшет в своем классе, с поддержкой актуальных для работы аксессуаров и шикарным экраном PaperMatte — то есть у гаджета есть потенциал для замены простенького ноутбука в базовых задачах или даже графического планшета в каких-то ситуациях. При этом он остается вполне универсальным мультимедийным комбайном — и в этих задачах он смотрится лучше, чем предшественник, благодаря новой версии того самого PaperMatte, исправленным (но не решенным полностью) проблемам с автономностью и более шустрой зарядке.