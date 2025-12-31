Мировым поставкам ноутбуков предсказали обвал на 5,4 % в следующем году, и это не предел

Ранее аналитики TrendForce ожидали, что объёмы поставок ноутбуков по итогам 2026 года сократятся на 2,4 % до 178,5 млн штук, но теперь они считают, что снижение достигнет 5,4 %, причём эта величина не является предельной, и в прогноз заложена вероятность сокращения объёмов поставок на 10,1 %.

Не в последнюю очередь такая корректировка прогноза вызвана ростом цен на память, которая делает ноутбуки менее доступными для потребителей. Рост затрат не будет способствовать формированию существенных запасов готовой продукции, поэтому производители ноутбуков сократят объёмы выпуска и в целом будут осторожными. По итогам 2026 года должно быть выпущено не более 172,9 млн ноутбуков, как теперь считают представители TrendForce.

Если рост цен на память во втором квартале не замедлится, то спрос на недорогие ноутбуки сократится ещё сильнее, поэтому по итогам всего 2026 года будет отгружено на 10,1 % меньше ноутбуков, чем в 2025 году. Взаимоотношения между поставщиками комплектующих и производителями ноутбуков сильно влияют на рынок, как и спрос со стороны корпоративных покупателей.

Apple в этом смысле может похвастать не только долгосрочными контрактами с поставщиками компонентов, которые позволяют сдерживать рост цен, но и предсказуемым графиком выпуска новых моделей, что позволяет лучше прогнозировать спрос. Весной 2026 года компания намеревается вывести на рынок недорогой ноутбук с диагональю дисплея 12,9 дюйма.

Крупнейшим поставщиком ноутбуков является Lenovo, ей вряд ли удастся избежать повышения цен на свою продукцию из-за подорожавшей памяти. В любом случае, масштабы бизнеса позволяют этой компании лучше противостоять росту цен, чем в случае с более мелкими производителями.

Снижение объёмов продаж ноутбуков подорвёт спрос на ЖК-панели, который сократится на 7,9 % по сравнению с 2025 годом. Кроме того, переход на дисплеи типа OLED также будет способствовать снижению спроса на классические ЖК-панели. Распространение панелей типа OLED в составе ноутбуков в 2026 году будет сдерживаться ростом цен на память, поскольку покупателям и так придётся больше платить за ноутбуки, и доплачивать собственно за OLED будут готовы не все из них. Кстати, в 2025 году рынок ноутбуков успел вырасти на 3,6 % до 182,9 млн штук, по данным TrendForce, но сохранить положительную динамику в 2026 году не удастся.