Новости Software
Новости Software
«Проведу тут свой Новый год»: суровый симулятор финского автомобилиста My Winter Car стартовал в раннем доступе Steam с рейтингом 97 %

На днях в раннем доступе Steam стартовал симулятор финского автомобилиста с элементами выживания My Winter Car от создателя My Summer Car Йоханнеса Ройолы (Johannes Rojola). Сиквел удостоился восторженных отзывов пользователей.

Источник изображений: Steam

За неполные двое суток с релиза My Winter Car в Steam получила более 5,3 тыс. «крайне положительных» отзывов (почти четверть из них на русском языке) — рейтинг проекта в цифровом магазине Valve составляет внушительные 97 %.

Пользователи хвалят суровый как финская зима геймплей, логичное развитие идей My Summer Car и неповторимую атмосферу, а ругают малое количество контента, технические проблемы (баги, вылеты) и сгенерированные ИИ элементы.

Первые покупатели уже нарекли My Winter Car «легендарным продолжением легендарной игры» и готовятся посвятить проекту предстоящие праздники. «Очень, очень долго ждал. Проведу тут свой Новый год!»предупредил Sosiska SSSR.

На фоне пользовательского ажиотажа пиковый онлайн My Winter Car на старте раннего доступа Steam уже превзошёл лучший результат My Summer Car (5924 игрока) в четыре раза — 23 978 человек.

My Winter Car предлагает собирать, чинить и поддерживать старый автомобиль, перманентную смерть, суровую финскую зиму, десятки километров заснеженных дорог и множество возможностей для заработка (в том числе раллийные гонки).

На старте раннего доступа My Winter Car стоит 550 рублей в российском Steam и не имеет поддержки русского языка. Когда выйдет релизная версия, не уточняется. Для My Summer Car срок составил восемь лет (с октября 2016 года по январь 2025-го).

my winter car, amistech games, симулятор, steam
