«Проведу тут свой Новый год»: суровый симулятор финского автомобилиста My Winter Car стартовал в раннем доступе Steam с рейтингом 97 %

На днях в раннем доступе Steam стартовал симулятор финского автомобилиста с элементами выживания My Winter Car от создателя My Summer Car Йоханнеса Ройолы (Johannes Rojola). Сиквел удостоился восторженных отзывов пользователей.

За неполные двое суток с релиза My Winter Car в Steam получила более 5,3 тыс. «крайне положительных» отзывов (почти четверть из них на русском языке) — рейтинг проекта в цифровом магазине Valve составляет внушительные 97 %.

Пользователи хвалят суровый как финская зима геймплей, логичное развитие идей My Summer Car и неповторимую атмосферу, а ругают малое количество контента, технические проблемы (баги, вылеты) и сгенерированные ИИ элементы.

Первые покупатели уже нарекли My Winter Car «легендарным продолжением легендарной игры» и готовятся посвятить проекту предстоящие праздники. «Очень, очень долго ждал. Проведу тут свой Новый год!» — предупредил Sosiska SSSR.

На фоне пользовательского ажиотажа пиковый онлайн My Winter Car на старте раннего доступа Steam уже превзошёл лучший результат My Summer Car (5924 игрока) в четыре раза — 23 978 человек.

My Winter Car предлагает собирать, чинить и поддерживать старый автомобиль, перманентную смерть, суровую финскую зиму, десятки километров заснеженных дорог и множество возможностей для заработка (в том числе раллийные гонки).

На старте раннего доступа My Winter Car стоит 550 рублей в российском Steam и не имеет поддержки русского языка. Когда выйдет релизная версия, не уточняется. Для My Summer Car срок составил восемь лет (с октября 2016 года по январь 2025-го).