Неизвестный украл у Европейского космического агентства данные по атмосферам инопланетных миров и не только
Неизвестный украл у Европейского космического агентства данные по атмосферам инопланетных миров и не только

Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило факт нарушения безопасности на своих научных серверах после появления сообщений в социальных сетях о масштабной утечке данных. Неизвестный злоумышленник заявил, что получил доступ к системам ESA и похитил около 200 Гбайт информации, включая конфиденциальные документы и технические данные.

Иллюстрация к миссии ESA ARIEL. Источник изображения: ESA

Иллюстрация к миссии ESA ARIEL. Источник изображения: ESA

Согласно публикациям французского специалиста по кибербезопасности Себа Латома (Seb Latom), злоумышленник утверждает, что сумел получить исходный код программного обеспечения, API-токены, токены для доступа к различным системам ESA, а также конфигурационные файлы и встроенные пароли. Размещённые злоумышленником в даркнете скриншоты также указывают на возможную утечку данных по подсистемам миссии ARIEL, предназначенной для изучения атмосферы экзопланет, а также материалов Airbus, датированных 2015 годом и отмеченных как конфиденциальные.

Однако ESA заявило, что первичный анализ выявил лишь ограниченное число затронутых научных серверов, которые расположены вне корпоративной сети агентства. Эти серверы используются для не конфиденциальной совместной инженерной и научной деятельности в научном сообществе, что снижает риски для критических инфраструктур.

Это не первый инцидент с участием внешних платформ ESA: в декабре 2024 года онлайн-магазин агентства, управляемый сторонним провайдером, был взломан для проведения мошеннических платежей. ESA сообщило, что заинтересованные стороны уведомлены, а краткосрочные меры по защите потенциально уязвимых систем уже приняты.

Теги: esa, взлом, защита данных, хакерская атака
