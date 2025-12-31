Сегодня 31 декабря 2025
Россияне стали экономить на наушниках — продажи ноунеймовых брендов выросли

По данным компании «М.Видео», в России за 10 месяцев нынешнего года было продано 28,4 млн наушников и гарнитур, что на 6 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В это же время в денежном выражении продажи снизились на 2 % до 63,9 млрд рублей. Эта динамика отражает смещение потребительского интереса в более доступные ценовые сегменты.

Источник изображения: Andrea Stuart / unsplash.com

Источник изображения: Andrea Stuart / unsplash.com

В МТС привели схожую статистику. По данным компании, в период с января по ноябрь в стране было продано 29,1 млн наушников стоимостью 60,8 млрд рублей. При этом средняя цена устройства снизилась на 11 % до 2100 рублей.

В сообщении сказано, что доля продаж наушников малоизвестных брендов за отчётный период выросла с 28,5 % до 30,5 %. Доля китайского бренда Redmi увеличилась с 4,2 % до 4,8 %, а Huawei — с 3,1 % до 3,7 %. В это же время продажи традиционно популярных брендов сократились. Так продажи наушников JBL сократились с 6,1 % до 5,1 %, а Apple — с 3,3 % до 2,9 %. Об этом рассказал глава подразделения «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин. В МТС добавили, что, несмотря на снижение продаж, Apple остаётся лидером рынка в денежном выражении.

Представитель «Платформы ОФД» сообщил, что средний чек на наушники в нынешнем году составил 5320 рублей, что на 2 % ниже по сравнению с показателем прошлого года. При этом количество покупок за тот же период выросло на 10 %. Он также добавил, что продажи проводных наушников подскочили на 48 %, а средний чек вырос на 10 % до 590 рублей. В компании добавили, что рост спроса на проводные наушники можно объяснить модой на ретро, отсутствием задержек звука и необходимости заряжать устройства. Основными покупателями проводных наушников стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Продажи наушников на Wildberries в нынешнем году выросли на 27 % в деньгах и на 12 % в штуках. Средний чек на устройства такого типа увеличился на 14 %, в том числе за счёт смещения фокуса покупателей площадки в сторону более премиальных моделей и брендов. В компании считают, что в дальнейшем рынок продолжит расти, но во многом за счёт популярных брендов, таких как Apple, JBL и Samsung.

Источник:

наушники, продажи, россия
