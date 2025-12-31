Не у всех оно вертится: первые покупатели Xiaomi 17 Ultra Leica Edition пожаловались на проблемы с кольцом зума

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition поразил общественность аппаратными возможностями камеры, но поводов для позитивного настроя становится меньше: главная особенность устройства не оправдывает ожиданий, сообщили первые его покупатели в Китае.

На некоторых экземплярах Xiaomi 17 Ultra Leica Edition размещённое вокруг блока камер «кольцо зума» оказывается расшатанным прямо на новых устройствах — наблюдается небольшой люфт. Неприятность заключается в том, что это не результат механического повреждения, а особенность устройств прямо «из коробки». К счастью, это затронуло не все, а лишь часть смартфонов из первой партии, однако проблема подрывает ощущение устройства премиум-класса, позиционирующегося как ориентированного на фотографию. На качество съёмки изъян не влияет — в первых обзорах отзывы о цветопередаче самые благоприятные.

Потенциальным покупателям смартфона вне Китая, которые решили приобрести Xiaomi 17 Ultra Leica Edition по неофициальным каналам, рекомендуется учитывать эту проблему. Xiaomi, вероятно, решит её в последующих производственных партиях, однако первые экземпляры могут быть подвержены данному дефекту. Качество работы кольца зума рекомендуется проверять сразу после получения смартфона, особенно если сроки возврата ограничены. Некоторые розничные продавцы уже начали поставлять новую модель в Европу — в большинстве случаев гарантийный срок составляет около года, а правила возврата более строгие, чем при покупке по официальным каналам.

Xiaomi продолжает укреплять сотрудничество с Leica, и этот эпизод иллюстрирует знакомую дилемму: либо купить новый смартфон сразу, либо дождаться его появления в официальных каналах, когда характерные для первых партий неполадки будут устранены.