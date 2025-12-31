Сегодня 31 декабря 2025
«Дни хороших бесплатных игр остались в прошлом»: последняя тайная раздача Epic Games Store в 2025 году разочаровала пользователей

В последний день 2025 года магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил раздачу 15 тайной игры из 17 — к разочарованию большинства пользователей, за этой вывеской скрывался уже знакомый подарок.

Источник изображения: Tripwire Interactive

Источник изображения: Tripwire Interactive

Речь идёт о сетевом средневековом слешере Chivalry 2 от Tripwire Interactive и Torn Banner Studios, который уже раздавался (на протяжении недели) в рамках прошлогодней летней мегараспродажи Epic Games Store.

Пользователи оказались разочарованы повторением раздачи, особенно на фоне её статуса как последней в 2025 году. «Дни хороших бесплатных игр остались в прошлом», — провозгласил Jeb-Kerman с форума Reddit.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Chivalry 2 предлагает принять участие в средневековых сражениях на 64 человека с боями на мечах, залпами горящих стрел и осадами замков. Битвы в игре вдохновлены батальными сценами из исторических фильмов.

С релиза в июне 2021 года Chivalry 2 получила 11 контентных обновлений (дополнительные карты, фракции, функции, предметы, элементы системы прогресса), однако прошлым летом активная поддержка игры подошла к концу.

Источник изображения: Tripwire Interactive

Источник изображения: Tripwire Interactive

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Chivalry 2 в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача продлится ровно сутки и сменится завтра, 1 января 2026 года, в 19:00 по Москве. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, администрация Epic Games Store до последнего держит в секрете.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
chivalry 2, torn banner studios, tripwire interactive, экшен
