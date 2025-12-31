«До чего удручающее начало года»: Sony раскрыла линейку игр PS Plus на январь, и подписчики не рады

Анонс первой подборки игр для подписчиков базового тарифа PlayStation Plus на следующий год пришёлся на последний день уходящего. Линейка вызвала негативную реакцию среди пользователей сервиса.

Хедлайнером январской PS Plus в соответствии с откровениями инсайдера billbil-kun стала гоночная аркада Need for Speed Unbound для PS5 — игра вышла в декабре 2022 года и остаётся последней на данный момент частью серии.

Подписчикам сервиса Sony новое предложение должно быть знакомо. На протяжении полутора лет — с февраля 2024 года по август 2025-го — Need for Speed Unbound была доступна в каталоге PS Plus Extra / Premium (Deluxe).

Кроме того, в январе подписчикам PS Plus на PS4 и PS5 раздадут Disney Epic Mickey: Rebrushed — вышедшее прошлой осенью переиздание красочного платформера о приключениях Микки Мауса.

Последний проект в предстоящей линейке — ещё один релиз для PS4 и PS5. Речь идёт о кооперативной песочнице на восьмерых Core Keeper про исследование процедурно генерируемого подземелья.

Пользователи PS Plus, привыкшие к разочарованию, не ждали от январской линейки ничего, но всё равно остались недовольны: «До чего удручающее начало года», — решил ShortsWithNoPockets с форума Reddit.

Раздача продлится с 6 января по 2 февраля. До 5 января можно активировать декабрьские игры: Lego Horizon Adventures (PS5), Killing Floor 3 (PS5), Neon White (PS4 и PS5), The Outlast Trials (PS4 и PS5) и Synduality: Echo of Ada (PS5).