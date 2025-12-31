Сегодня 31 декабря 2025
«До чего удручающее начало года»: Sony раскрыла линейку игр PS Plus на январь, и подписчики не рады

Анонс первой подборки игр для подписчиков базового тарифа PlayStation Plus на следующий год пришёлся на последний день уходящего. Линейка вызвала негативную реакцию среди пользователей сервиса.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Хедлайнером январской PS Plus в соответствии с откровениями инсайдера billbil-kun стала гоночная аркада Need for Speed Unbound для PS5 — игра вышла в декабре 2022 года и остаётся последней на данный момент частью серии.

Подписчикам сервиса Sony новое предложение должно быть знакомо. На протяжении полутора лет — с февраля 2024 года по август 2025-го — Need for Speed Unbound была доступна в каталоге PS Plus Extra / Premium (Deluxe).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Кроме того, в январе подписчикам PS Plus на PS4 и PS5 раздадут Disney Epic Mickey: Rebrushed — вышедшее прошлой осенью переиздание красочного платформера о приключениях Микки Мауса.

Последний проект в предстоящей линейке — ещё один релиз для PS4 и PS5. Речь идёт о кооперативной песочнице на восьмерых Core Keeper про исследование процедурно генерируемого подземелья.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Пользователи PS Plus, привыкшие к разочарованию, не ждали от январской линейки ничего, но всё равно остались недовольны: «До чего удручающее начало года», — решил ShortsWithNoPockets с форума Reddit.

Раздача продлится с 6 января по 2 февраля. До 5 января можно активировать декабрьские игры: Lego Horizon Adventures (PS5), Killing Floor 3 (PS5), Neon White (PS4 и PS5), The Outlast Trials (PS4 и PS5) и Synduality: Echo of Ada (PS5).

playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
