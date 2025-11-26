Сегодня 26 ноября 2025
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3

Издатель Sony Interactive Entertainment в последнюю среду ноября представил подборку игр на декабрь для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus. Новое предложение вышло на редкость щедрым.

Источник изображения: Steam (VICTORIOUS V)

В честь скорого окончания 2025 года и с целью запуска праздничных торжеств раньше обычного Sony Interactive Entertainment добавила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр вместо привычных трёх.

Хедлайнерами подборки выступают дебютировавшее прошлой осенью беззаботное приключение Lego Horizon Adventures и вышедший в конце июля кооперативный шутер Killing Floor 3 для PS5.

Кроме того, в линейку вошли динамичный экшен-платформер от первого лица Neon White для PS4 и PS5, кооперативный хоррор The Outlast Trials для PS4 и PS5, а также боевик от третьего лица Synduality: Echo of Ada для PS5.

Источник изображения: PlayStation

Декабрьская линейка вызвала восторженные эмоции у пользователей, не в последнюю очередь благодаря обилию предложенных в подборке игр. «Ого, Новый год пришёл раньше времени», — подметил philipd1979.

Раздача продлится со 2 декабря текущего года по 5 января следующего. Добавить перечисленные игры в библиотеку смогут абоненты всех трёх тарифов PlayStation Plus: Essential, Extra и Premium (он же Deluxe в некоторых регионах).

До 1 декабря можно активировать ноябрьские проекты: кошачье приключение Stray для PS4 и PS5, симулятор ралли EA Sports WRC для PS5 и симулятор битв с «самой ненадёжной физикой в мире» Totally Accurate Battle Simulator для PS4 и PS5.

