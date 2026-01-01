Сегодня 01 января 2026
ASRock стала производителем СЖО и анонсировала сразу несколько линеек

ASRock решила расширить свой ассортимент и в дополнение к традиционным материнским платам с видеокартами анонсировала срезу несколько линеек необслуживаемых систем жидкостного охлаждения «всё в одном» (AIO): Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger, Pro и ориентированную на для рабочие станции WS.

Источник изображения: asrock.com

Источник изображения: asrock.com

Новые кулеры, отмечает производитель, предназначаются для современных процессоров с большим количеством ядер. Особое внимание компания уделила конструкции насоса и оптимизации внутреннего пути потока с максимальной эффективностью теплообмена.

Флагманские модели могут похвастаться полноцветным ЖК-дисплеем с выводом информации о системе в реальном времени и визуальными эффектами; в некоторых сериях лопасти вентиляторов изготавливаются из дорогого и качественного пластика LCP, который применяется в аэрокосмической отрасли, и устанавливаются два шариковых подшипника — это способствует стабильности воздушного потока и долговечной работе вентилятора.

Перед выпуском новых необслуживаемых систем жидкостного охлаждения ASRock подчеркнула, что на них распространяется шестилетняя гарантия. Более подробно компания обещала рассказать о них на выставке CES 2026, которая стартует на следующей неделе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: asrock, сжо, ces 2026
