Colorful обновила мировой рекорд по разгону процессора AMD Ryzen 7 9800X3D — теперь 7335,48 МГц

Colorful установила мировой рекорд по разгону процессора AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате собственного производства iGame X870E Vulcan OC. На этот раз чип с системой охлаждения на жидком азоте взял высоту 7335,48 МГц.

Благодаря системе охлаждения на жидком азоте процессор AMD Ryzen 7 9800X3D показал у китайского энтузиаста под ником Hero пиковую тактовую частоту 7335,48 МГц, побив предыдущий рекорд в 7313,05 МГц более чем на 20 МГц. Рекорд не является абсолютным — таковой в августе минувшего года поставил Intel Core i9-14900K с 9130,33 МГц, и для него потребовалось охлаждение жидким гелием.

Следует отметить, что эти рекордные показатели частоты имеют мало общего с практичным разгоном в играх и стабильным повседневным использованием. Да и конфигурации, необходимые для достижения таких частот, зачастую далеки от стандартных, даже если не брать в расчёт экзотические системы охлаждения. Но они полезны как демонстрация возможностей современных процессоров и конкретных материнских плат, поэтому Colorful высоко оценила это достижение.