В DeepSeek придумали новый способ экономить ресурсы при обучении ИИ

Китайская DeepSeek проводила 2025 год публикацией материала, в котором предлагается переосмыслить фундаментальную архитектуру, используемую при обучении базовых моделей искусственного интеллекта. Одним из автором работы выступил глава компании Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng).

DeepSeek предложила метод под названием «гиперсвязи с ограничением на многообразие» (Manifold-Constrained Hyper-Connections — mHC). Этот метод помогает повысить экономическую эффективность моделей и даёт им возможность не отставать от конкурирующих американских решений, разработчики которых располагают доступом к значительным вычислительным ресурсам. Опубликованная DeepSeek научная работа отражает сложившуюся в Китае открытую и основанную на взаимопомощи культуру разработчиков ИИ, которые публикуют значительную долю своих исследований в открытом доступе. Статьи DeepSeek также могут указывать на инженерные решения, которые компания использует в готовящихся к выпуску моделях.

Группа из 19 исследователей компании отметила, что метод mHC тестировался на моделях с 3 млрд, 9 млрд и 27 млрд параметров, и его использование не дало существенного увеличения вычислительной нагрузки по сравнению с традиционным методом гиперсвязей (Hyper-Connections — HC). Базовый метод гиперсвязей в сентябре 2024 года предложили исследователи ByteDance в качестве модификации ResNet (Residual Networks) — доминирующей архитектуры глубокого обучения, которую ещё в 2015 году представили учёные Microsoft Research Asia.

ResNet позволяет производить обучения глубоких нейросетей таким образом, чтобы ключевая информация (остаточные данные) сохранялась при увеличении числа слоёв. Эта архитектура используется при обучении моделей OpenAI GPT и Google DeepMind AlphaFold, и у неё есть важное ограничение: проходя через слои нейросети, обучающий сигнал может вырождаться в универсальное представление, одинаковое для всех слоёв, то есть рискует оказаться малоинформативным. Гиперсвязи успешно решают эту проблему, расширяя поток остаточных данных и повышая сложность нейросети «без изменения вычислительной нагрузки у отдельных блоков», но при этом, указывают в DeepSeek, растёт нагрузка на память, и это мешает масштабировать данную архитектуру при обучении больших моделей.

Чтобы решить и эту проблему, DeepSeek предлагает метод mHC, который «поможет устранить существующие ограничения и в перспективе откроет новые пути эволюции фундаментальных архитектур нового поколения». Публикуемые компанией научные работы часто указывают на техническое направление, лежащее в основе последующих моделей, говорят эксперты. Новую крупную модель DeepSeek, как ожидается, может представить в середине февраля.