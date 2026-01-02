Сегодня 02 января 2026
Samsung оправилась от провала с HBM3E и утверждает, что клиенты довольны её HBM4

Клиенты Samsung Electronics высоко оценили конкурентоспособность чипов памяти нового поколения HBM4. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление одного из топ-менеджеров южнокорейской компании Чун Ён Хена (Jun-Young-hyun).

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

В октябре Samsung сообщала о проведении переговоров по поставкам своих чипов памяти HBM4 американскому производителю графических ускорителей Nvidia. За счёт этого Samsung рассчитывала догнать конкурентов, таких как SK Hynix, в сегменте поставок чипов для сферы искусственного интеллекта. «В частности, что касается HBM4, то клиенты заявили, что Samsung вернулась», — приводит источник слова Чун Ён Хена. Он также добавил, что компании предстоит проделать большую работу для дальнейшего повышения конкурентоспособности своих чипов.

Генеральный директор SK Hynix Квак Но-Джун (Kwak Noh-Jung) в своём предновогоднем обращении к сотрудникам заявил, что компания сумела извлечь выгоду из благоприятных внешних условий, поскольку спрос на чипы памяти для сферы ИИ вырос быстрее, чем ожидалось. Он добавил, что конкуренция стремительно обостряется, и теперь спрос на ИИ-чипы — это данность, а не приятная неожиданность. По его мнению, бизнес-среда в 2026 году будет более жесткой, чем в прошлом году, но время смелых инвестиций не прошло, поскольку они помогут подготовиться к будущему.

Данные аналитической компании Counterpoint Research указывают на то, что SK Hynix была лидером на рынке памяти HBM в третьем квартале 2025 года с долей в 53 %. Следом за ней находились Samsung и Micron, занявшие 35 % и 11 % рынка соответственно. Акции Samsung и SK Hynix завершили первую торговую сессию нового года ростом на 7,2 % и 4 % соответственно, обновив рекордные максимумы и опередив рост базового индекса KOSPI на 2,3 %.

Что касается контрактного производства, то, по словам Чун Ён Хена, недавно Samsung заключила несколько сделок по поставкам крупным заказчикам, тем самым подготовив данное направление бизнеса к «большому скачку вперёд». Помимо прочего, Samsung заключила соглашение с Tesla стоимостью $16,5 млрд.

Теги: samsung, hbm4, производство
