В условиях дефицита памяти лучше всего дела обстоят у Apple, Lenovo, Asus и Dell

По сравнению с прошлым годом цены на память сейчас демонстрируют четырёх-пятикратный рост. Производители ПК, которые ранее рассчитывали заключить контракты на поставки памяти к концу III квартала 2025 года, так и не подписали ни одного полностью оформленного соглашения. Поставщики памяти отдают приоритет Apple, Lenovo, Asus и Dell, игнорируя запросы более мелких игроков, сообщает DigiTimes.

На данном этапе для производителей ПК первостепенная задача — обеспечить продукцию достаточными объёмами памяти; цена отошла на второй план. Затраты на закупки памяти будут отражены в отпускных ценах на продукцию, технические характеристики которой понизятся. В этом направлении двинулись уже все производители, и данный подход, как ожидается, сохранится в 2026 году.

Признаки дефицита памяти, вызванного развитием отрасли искусственного интеллекта, обозначились ещё полгода назад, и производители начали наращивать запасы. Но тенденция превзошла ожидания, нехватка продукции усугублялась, а цены продолжали расти. Рынок памяти сегодня — это рынок продавца, и три крупнейших в мире производителя чипов не желают обсуждать контракты на поставку. Обычно они заключались к концу III квартала, но сейчас покупателям приходится действовать поэтапно: запасы поставщиков ограничены, и за них приходится бороться или производить закупки на спотовом рынке.

Легче всего новые условия переживают три крупнейших производителя компьютеров. Во-первых, это Apple, которая традиционно поддерживает стабильные контракты на поставку — у неё есть договорная защита и стабильные ежегодные продажи до 230 млн iPhone и 20 млн MacBook. Во-вторых, Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК, наладила тесные отношения с Samsung. У компании достаточно запасов памяти и налажены долгосрочные отношения с поставщиками, заявила она, — и она способна обеспечить себе приоритетные поставки. В-третьих, поддержкой Samsung заручилась Asus, и это взаимно: тайваньский производитель закупает у корейского также OLED-панели.

Дополнительно следует отметить Dell — крупный поставщик ИИ-серверов занимает более высокое место в партнёрских списках производителей памяти по сравнению с брендами, которые ограничиваются только потребительской электроникой. Основным поставщиком Dell является Micron. В пользу Dell играет также значительный пакет проектов, связанных с вооружёнными силами и правительством США.