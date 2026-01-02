Сегодня 02 января 2026
На фоне ограничений США Baidu подала зая...
На фоне ограничений США Baidu подала заявку на IPO своего чипового подразделения Kunlunxin

Компания Baidu намерена выделить и вывести на Гонконгскую фондовую биржу своё полупроводниковое подразделение Kunlunxin, специализирующееся на чипах для искусственного интеллекта (ИИ). Baidu подтвердила подачу заявки, отметив, что детали потенциального размещения, включая его объём и структуру, ещё не определены. Также потребуется одобрение регуляторов, и в целом пока нет гарантии успешного завершения процесса.

Источник изображения: Baidu

Источник изображения: Baidu

Как пишет CNBC, инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть потенциал Kunlunxin, привлечь профильных инвесторов и расширить источники финансирования. Решение также совпало с усилением давления со стороны США, связанным с ограничениями на поставки передовых чипов от американской компании Nvidia китайским ИИ-компаниям. На этом фоне другие китайские производители чипов, такие как Moore Threads и Biren Technology, также объявили о планах по выходу на биржу.

Kunlunxin была основана в 2012 году и играет центральную роль в стратегии Baidu по построению полноценной ИИ-компании, охватывающей аппаратное и программное обеспечение, в том числе для собственной ИИ-модели Ernie. Несмотря на то, что Baidu по-прежнему активно использует чипы Nvidia для вычислений в области искусственного интеллекта, Kunlunxin позволяет постепенно внедрять собственные процессоры в инфраструктуру дата-центров.

Ранее агентство Reuters сообщало, что, по прогнозам, выручка компании Kunlunxin в прошлом году превысит 3,5 миллиарда юаней ($500 млн), что позволит ей выйти на точку безубыточности. Ожидается, что в 2025 году более половины выручки компании будет приходиться на внешние продажи. Один из крупнейших заказов на сумму свыше 1 млрд юаней поступил от поставщиков China Mobile, одного из ведущих операторов мобильной связи в Китае. Сама China Mobile участвовала в последнем раунде финансирования Kunlunxin, в ходе которого было привлечено более 2 млрд юаней при оценке компании примерно в 21 млрд юаней.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что к 2026 году объём продаж чипов Kunlunxin вырастет в шесть раз и достигнет 8 млрд юаней. Одновременно Брэди Ван (Brady Wang), заместитель директора исследовательской компании Counterpoint Research, отметил, что хотя Kunlunxin может помочь снизить зависимость Китая от чипов Nvidia, он не сможет полностью их заменить. «Поэтому Пекин не полагается на одну компанию. Вместо этого Kunlunxin сотрудничает с Huawei Ascend, Cambricon, Alibaba и другими компаниями для формирования национальной ИИ-вычислительной экосистемы», — сказал Ван.

Источник:

baidu, китай, ipo
