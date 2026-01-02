Цены на видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 поползли вверх — отметка $3000 пройдена

В наступившем 2026 году цены на флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 уже поставили рекорд. По рекомендованной розничной цене сегодня можно найти только вариант Founders Edition от самой Nvidia в интернет-магазине компании — и то, если она выпустит новую партию для участников Verified Priority Access.

Приобрести флагманскую видеокарту в исполнении сторонних производителей можно только по цене от $2499, обращает внимание VideoCardz.com, и только в обычных физических магазинах, откуда они забираются самовывозом. Прочие розничные продавцы уже перенесли цены на Nvidia GeForce RTX 5090 в диапазон от $3000 до $4000. В единичных случаях удаётся найти предложения по цене от $3059, но в большинстве придётся готовиться отдать от $3500 — эти экземпляры реализуются напрямую розничными продавцами. На Amazon самое дешёвое предложение — модель серии Asus TUF за $2999, но только для подписчиков Prime.

Ходили слухи, что Nvidia намеревается поднять цену на RTX 5090 до $5000, но это представляется маловероятным — повышение рекомендованной розничной цены происходит редко, и таким мерам предшествуют утечки от партнёров. А вот Founders Edition из продажи может исчезнуть, по крайней мере, до стабилизации рынка. Ещё несколько месяцев назад создавалось впечатление, что флагманская видеокарта будет доступна в широкой продаже по рекомендованной розничной цене, но сейчас об этом не идёт и речи.