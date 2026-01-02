Сегодня 02 января 2026
Samsung анонсировала портативный проекто...
Samsung анонсировала портативный проектор Freestyle Plus — он вдвое ярче предыдущей модели, хотя в люменах как будто нет

Samsung представила обновлённый компактный проектор Freestyle Plus с яркостью 430 люменов по стандарту ISO. Это «почти вдвое больше, чем у [проектора] предыдущего поколения», заверяет производитель, хотя у Freestyle заявлялась яркость 550 люменов.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

До недавнего времени производители проекторов замеряли их яркость по собственному усмотрению — доходило даже до судебных тяжб, и теперь они пересматривают заявленные показатели в соответствии со стандартом ISO. Возможно, согласованная методика поможет составить более адекватное представление. Прочие технические характеристики Samsung Freestyle Plus не уточняются, но он в значительной мере напоминает оригинальный Freestyle образца 2022 года, который выдавал разрешение 1080p. Проектор Freestyle Plus сохранил вращающуюся конструкцию корпуса, встроенный динамик, направленный во все 360°, а также возможность подключаться к потоковым сервисам по Wi-Fi.

Заявлено о наборе функций автоматической адаптации: здесь есть коррекция трапецеидальных искажений, фокусировка, подгонка под экран и возможность калибровки изображения в зависимости от цвета и рисунка стен и потолка. Встроенного аккумулятора по-прежнему нет — придётся обходиться внешними.

Устройство работает на свежей версии Tizen с интерфейсом One UI и бесплатным контентом через Samsung TV Plus. Добавлен Samsung Gaming Hub, позволяющий играть через облачные сервисы (Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Utomik), чего не было у предыдущих поколений.

Подробные технические характеристики проектора Samsung Freestyle Plus не перечисляются, цены также останутся неизвестными до демонстрации устройства на выставке CES 2026. Оригинальная модель стоила $899, но с учётом непростой геополитической и экономической обстановки новая может получить и более высокий ценник.

Источник:

Теги: samsung, проектор, ces 2026
