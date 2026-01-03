Трамп отменил продажу полупроводников ого производства Emcore компанией HieFo из-за китайского следа

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заблокировал сделку по приобретение компанией HieFo из Делавэра (США) активов, связанных с производством полупроводников, у аэрокосмической и оборонной компании Emcore из Нью-Джерси (США), сославшись на соображения национальной безопасности, пишет Reuters.

В опубликованном в пятницу Белым домом указе сообщается, что HieFo «контролируется гражданином Китайской Народной Республики» и что приобретение ею бизнеса Emcore в 2024 году несёт риски того, что она может «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности Соединённых Штатов». Поэтому указом запрещается приобретение «активов, включающих цифровые чипы и связанные с ними предприятия по проектированию, изготовлению и обработке пластин» Emcore.

В 2024 году компании объявили о завершении сделки, в рамках которой HieFo купила бизнес компании Emcore по производству чипов и изготовлению пластин из фосфида индия за $2,92 млн. Тогда же HieFo сообщила, что её соучредителями являются Гензао Чжан (Genzao Zhang), бывший вице-президент Emcore по инжинирингу, и Гарри Мур (Harry Moore), бывший старший директор по продажам Emcore.

Указом предписывается компании HieFo «избавиться от всех интересов и прав на активы Emcore, где бы они ни находились» в течение 180 дней, если только Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который рассматривает сделки американских компаний с участием иностранных инвесторов на предмет соответствия соображениям обеспечения национальной безопасности, не предоставит им дополнительное время.

Как сообщило Министерство финансов США после выхода указа Трампа, Комитет по иностранным инвестициям в США выявил в ходе расследования сделки угрозу национальной безопасности страны. В заявлении не уточняется, в чём именно заключается угроза национальной безопасности США.