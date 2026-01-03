Сегодня 03 января 2026
Годовой оборот коротких видео Meta✴ Reels вышел на $50 млрд — скоро они появятся на телевизорах

Раздел коротких вертикальных видео Instagram Reels поначалу запускался как клон TikTok, а сейчас он стал продуктом, который популярен и у пользователей, и у рекламодателей. Сервис готов приносить Meta деньги, сравнимые с оборотами Coca-Cola и Nike, и в 2026 году компания намеревается расширить его присутствие — Reels начнёт покорять телеэкраны, передаёт Wall Street Journal.

Источник изображения: Kelli McClintock / unsplash.com

Источник изображения: Kelli McClintock / unsplash.com

В октябре в ходе квартального финансового отчёта гендиректор Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил, что при сохранении установившейся динамики годовой оборот единого раздела Reels в Instagram и Facebook в ближайшие 12 месяцев превысит $50 млрд. Для сравнения, по итогам 2026 года аналитики предсказывают YouTube рекламную выручку в размере $46 млрд, а исследовательская фирма eMarketer прочит TikTok $17 млрд доходов. Залогом успеха, по словам господина Цукерберга, стала система рекомендаций на основе искусственного интеллекта, которая открывает пользователям на платформах компании более качественный и релевантный контент — за год время, которое пользователи Instagram проводят за просмотром видео, выросло на 30 %.

Раздел вертикальных видео Reels набрал популярность далеко не в одночасье. Компания Meta (тогда Facebook) запустила его в составе соцсети Instagram в 2020 году, будучи застигнутой врасплох успехом TikTok. К 2022 году пользователи Instagram уделяли Reels в десять раз меньше времени, чем проводили в TikTok, и внутренние исследования платформы указывали на отсутствие вовлечённости у большинства пользователей Reels. Администрации Instagram было необходимо разобраться, как вообще внедрить формат коротких видео на платформу, где люди публикуют свои фотографии, общаются с друзьями и блогерами, на которых подписаны.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Затем решалась задача, как помочь пользователям познакомиться с видео от аккаунтов, на которые они ещё не подписаны. Это совершенно иная задача в области ранжирования: ранее алгоритм Instagram строился на основе графа подписчиков и преимущественно показывал публикации от людей, на которых они подписаны — друзей, блогеров и знаменитостей. Уникальность TikTok оказалась в том, что платформа отказалась от традиционного графа подписчиков в пользу видео от аккаунтов, на которые люди не подписаны, а их вкусы определяются по времени просмотра каждого видео. Решая эту задачу, администрация Instagram сосредоточилась на продвижении оригинального контента и стала платить блогерам за публикации на платформе. Люди начали проводить в разделе Reels больше времени, а алгоритм научился эффективнее предсказывать их вкусы.

К настоящему моменту средний пользователь Instagram проводит в разделе Reels 27 минут в день — для сравнения, в разделе YouTube Shorts этот показатель составляет 21 минуту, а в TikTok — 44 минуты. Это дало основание Meta заявить, что она «переломила ситуацию», и задуматься о том, как развить успех, в том числе открыть доступ к Instagram на умных телевизорах. В тестовом режиме соцсеть появилась на экранах Amazon Fire TV в США. Люди уже начали смотреть Reels на телевизорах, транслируя картинку со смартфонов, рассказала вице-президент Instagram по продуктам Тесса Лайонс (Tessa Lyons). Решение YouTube выйти на большие домашние экраны оказалось правильным: в минувшем году платформа стала самым просматриваемым видеосервисом на телевизорах в США — в этом формате его смотрят чаще, чем на смартфонах и других устройствах.

Instagram же продолжает развёртывать и другие функции. В апреле дебютировала функция Blend — создание пользовательских лент на основе рекомендательных алгоритмов для самого пользователя и его друзей. Кроме того, теперь можно простыми словами «объяснить» алгоритму, каких материалов от него ждут, например «побольше щеночков». И эти функции помогут оптимизировать работу платформы на телевизорах, уверена госпожа Лайонс.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
