Хакер, приговорённый к пяти годам тюрьмы за кражу 120 тыс. биткоинов, досрочно вышел на свободу благодаря Трампу

Хакер Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein) с российским и американским гражданством, приговорённый к пяти годам тюремного заключения за кражу 119,7 тыс. биткоинов с гонконгской криптобиржи Bitfinex в 2016 году, досрочно вышел на свободу. Отсидев лишь 14 месяцев, он был освобождён благодаря закону First Step Act («Закон о первом шаге»), подписанному Дональдом Трампом (Donald Trump) во время его первого президентского срока.

«Благодаря закону First Step Act президента Трампа я был досрочно освобожден из тюрьмы, — сообщил Лихтенштейн в четверг в соцсети X. — Я по-прежнему полон решимости как можно скорее внести позитивный вклад в кибербезопасность». В его тюремный срок было зачтено время нахождения под стражей после ареста в 2022 году, что значительно сократило срок его заключения.

«Закон о первом шаге», посвящённый реформе тюремной системы, был предложен и одобрен законодателями в 2018 году с целью экономии средств налогоплательщиков.

Представитель администрации Трампа подтвердил ресурсу CNBC досрочное освобождение Лихтенштейна, отметив, что тот «отбыл значительную часть срока и в настоящее время находится под домашним арестом в соответствии с законом и политикой Бюро тюрем (FBOP)».

В результате взлома Bitfinex в августе 2016 года хакером было украдено 119 754 BTC, что на тот момент составляло приблизительно $71 млн, а по текущим ценам — более $10 млрд. Правоохранительные органы вернули около 94 тыс. BTC, и в январе 2025 года прокуратура США подала ходатайство о возврате этих BTC компании Bitfinex. Около 25 тыс. BTC до сих пор числятся пропавшими.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и взломе криптоактивов. Сообщается, что ему удалось конвертировать около 25 тыс. BTC в другие криптовалюты и в физические золотые монеты, большую часть которых вернуло правительство США.

Жена Лихтенштейна, Хизер Морган (Heather Morgan), признавшая себя виновной в содействии отмыванию украденных средств по тому же делу, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения в феврале 2025 года, и объявила о своем досрочном освобождении в октябре.