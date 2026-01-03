Малоизвестный ремастер старой игры десятикратно подорожал из-за эксплойта для джейлбрейка Sony PS5 и PS4

Дисковое издание игры Star Wars Racer Revenge для Sony PlayStation 4 стало особо ценным из-за нового эксплойта, который позволяет проводить процедуру джейлбрейка на приставках PS4 и PS5. В результате игра подорожала в десять и более раз — цены на eBay доходят до $300, а то и $400.

Произвести джейлбрейк на PS4 и PS5 можно уже не первый год, однако большинство методов сопряжены с определёнными трудностями и требуют запуска процедуры с консоли, работающей на старой версии прошивки. Эксплойт под названием mast1c0re позволяет взламывать приставку через относительно свежую прошивку версии 12.0, но для запуска процедуры требуется версия игры Okage: Shadow King для PS2, причём в цифровом виде. И тут начинаются сложности: чтобы её скачать, необходимо войти в PlayStation Network, а это возможно только после обновления до более свежей прошивки, которая, в свою очередь, не позволит эксплойту сработать. Всё получится только при наличии уже установленной игры на прошивке версии 12.0.

Поскольку mast1c0re обращается к эмулятору Sony PS2, идеальной альтернативой оказалась бы игра, для которой есть дисковая версия — её можно было бы установить на PS4 и PS5 даже без подключения к интернету. Чем-то подобным и оказалась Star Wars Racer Revenge: в последний день минувшего года один из специалистов по взлому опубликовал видео, демонстрирующее работу mast1c0re с этой игрой. И тут тоже начинаются сложности, но иного рода: её дисковую версию выпускало небольшое издательство Limited Run Games — она больше не производится, и в наличии, по оценкам, осталось менее 10 000 копий.

До того как информация об эксплойте распространилась, диски со Star Wars Racer Revenge, вышедшей в 2002 году, продавались на вторичном рынке примерно за $30. Сейчас объёмы продаж и стоимость игры резко выросли — цены доходят до $300 и даже $400. Желающих выложить такие деньги за устаревшую игру находится немного, зато обладатели раритета внезапно оказались в выигрыше. И всё из-за эксплойта, который, кстати, до сих пор не опубликовали. Но не исключено, что вскоре не понадобится и это — недавно стало известно об утечке ключей ROM для PS5, которые помогут создавать намного более простые в обращении эксплойты.