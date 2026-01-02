Сегодня 02 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли В сеть утекли аппаратные ключи PS5 — дже...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В сеть утекли аппаратные ключи PS5 — джейлбрейк может стать лишь вопросом времени

По слухам, в сеть утекли ROM-ключи PlayStation 5, что может значительно упростить в будущем её взлом. Эти ключи — не просто программные пароли, а криптографические ключи, вшитые в APU консоли на этапе производства. Именно они используются при включении устройства для проверки подлинности загрузчика (Bootloader) через неизменяемый код BootROM, физически встроенный в кристалл чипа.

Источник изображения: Taylor R/Unsplash

Источник изображения: Taylor R/Unsplash

Как сообщает Tom's Hardware, ссылаясь на данные The Cybersec Guru, утечка представляет собой фундаментальную и неустранимую уязвимость: поскольку ключи вшиты в «железо», Sony не может отозвать или заменить их через обычное программное обновление. Это означает, что все PlayStation 5, выпущенные на текущий момент, потенциально уязвимы к будущим эксплойтам, если те будут разработаны на основе анализа расшифрованного загрузчика.

Сама по себе утечка ключей в сеть не даёт готового джейлбрейка, но кардинально упрощает задачу исследователям и хакерам, так как теперь они могут расшифровать официальный Bootloader, изучить архитектуру загрузочной цепочки и, в перспективе, создать модифицированную прошивку или даже альтернативную операционную систему для консоли. При этом, как отмечают источники, Sony остаётся лишь один путь — выпустить переработанные версии APU с новыми ключами и использовать их в будущих партиях консолей. Возврат или замена материнских плат уже проданных устройств технически возможен, но экономически маловероятен.

Это не первый подобный случай в игровой индустрии. Ранее уязвимость в криптографии позволила взломать PlayStation 3, а пользователям устанавливать неофициальное ПО и пиратский контент. Аналогичная аппаратная ошибка в чипе Nvidia Tegra X1 привела к взлому консоли Nintendo Switch. На текущий момент компания Sony ещё не прокомментировала инцидент. Эксперты считают маловероятным сценарий отзыва миллионов уже проданных консолей из-за колоссальных затрат.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«М.Видео»: Ghost of Yotei стала самым продаваемым эксклюзивом PS5 в России за последние три года
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600
Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense
Xiaomi в этом году выпустит два гибридных кроссовера и пару обновлённых версий седана SU7
Спрос на H200 в Китае в три раза превысил запасы Nvidia — TSMC придётся нарастить производство
ByteDance собирается потратить $14 млрд на закупку чипов Nvidia в 2026 году
Теги: ps5, игровые консоли
ps5, игровые консоли
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.