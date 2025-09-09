«Непоправимый ущерб»: Nintendo отсудила $2 млн за продажу взломанных Switch

Компания Nintendo одержала очередную победу на пути борьбы с пиратством. На этот раз судья окружного суда Вашингтона обязал Райана Дейли (Ryan Daley) выплатить Nintendo $2 млн и прекратить продажу модифицированных консолей Switch в своём интернет-магазине.

В иске Nintendo, который был подан в суд в прошлом году, Дейли обвинялся в использовании веб-сайта Modded Hardware для реализации модифицированных консолей Switch, чипов для взлома консолей, а также флэш-картриджей MIG Switch, которые позволяют запускать на консолях пиратские копии игр. Nintendo заявила, что Дейли причинил компании «значительный и непоправимый ущерб», и рассматривающий данное дело судья согласился с этим утверждением. «Устройства MIG, модифицированный чипы, взломанные консоли и сервисы обхода прав доступа позволяют представителям общественности создавать, распространять и играть в пиратские игры Nintendo», — говорится в судебном постановлении.

Сам Дейли отрицал свою причастность к каким-либо правонарушениям. Он отказался от услуг адвоката и сам представлял свои интересы в суде. Теперь ему запрещено заниматься модификацией консолей Switch, а также использовать устройства, позволяющие обойти защиту консолей. Суд также вынес постановление об аресте или уничтожении всех принадлежащих Дейли устройств, которые могут содержать материалы, нарушающие авторские права.

В последнее время Nintendo активно борется с пиратством, регулярно обращаясь в суд с исковыми заявлениями. В начале года компания выиграла дело против файлообменника, на котором размещались пиратские игры. Ещё Nintendo добилась запрета популярных эмуляторов Switch, включая Yuzu и Ryujinx. Компания также дала понять, что может заблокировать консоли Switch 2 в случае обнаружения попыток модифицировать устройство.