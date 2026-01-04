Сегодня 04 января 2026
Потоковый игровой сервис Nvidia GeForce Now получит поддержку Linux

Компания Nvidia готовится добавить поддержку компьютеров с Linux в свой стриминговый игровой сервис GeForce Now, тем самым расширив список официально поддерживаемых платформ. Nvidia ещё не раскрыла всех деталей, но этот шаг предоставит пользователям компьютеров с Linux официальный способ взаимодействия со стриминговым сервисом без необходимости поиска обходных путей.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

Ранее поддержка сервиса GeForce Now была реализована на портативных консолях Steam Deck. Nvidia предоставила возможность настройки для добавления сервиса в библиотеку Steam из режима рабочего стола. Благодаря этому владельцы Steam Deck могут запускать GeForce Now подобно любой другой игре. В это же время пользователи компьютеров с Linux зависели от неофициальных приложений GeForce Now и модификаций браузеров, которые обеспечивали стабильную работу сервиса. Вероятно, с появлением официальной поддержки Linux это изменится.

Наряду с новостью о грядущей поддержке Linux для GeForce Now компания анонсировала новые игры, которые в скором времени станут доступны пользователям платформы. Опубликованные недавно рекламные материалы указывают на то, что скоро в GeForce Now появятся 007: First Light, Crimson Desert, Resident Evil: Requiem и Active Matter. Это происходит на фоне перехода GeForce Now к ограничению игрового времени пользователей до 100 часов в месяц. Данный лимит применяется ко всем тарифным планам, включая долгосрочных подписчиков.

