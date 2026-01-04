Потоковый игровой сервис Nvidia GeForce Now получит поддержку Linux

Компания Nvidia готовится добавить поддержку компьютеров с Linux в свой стриминговый игровой сервис GeForce Now, тем самым расширив список официально поддерживаемых платформ. Nvidia ещё не раскрыла всех деталей, но этот шаг предоставит пользователям компьютеров с Linux официальный способ взаимодействия со стриминговым сервисом без необходимости поиска обходных путей.

Ранее поддержка сервиса GeForce Now была реализована на портативных консолях Steam Deck. Nvidia предоставила возможность настройки для добавления сервиса в библиотеку Steam из режима рабочего стола. Благодаря этому владельцы Steam Deck могут запускать GeForce Now подобно любой другой игре. В это же время пользователи компьютеров с Linux зависели от неофициальных приложений GeForce Now и модификаций браузеров, которые обеспечивали стабильную работу сервиса. Вероятно, с появлением официальной поддержки Linux это изменится.

Наряду с новостью о грядущей поддержке Linux для GeForce Now компания анонсировала новые игры, которые в скором времени станут доступны пользователям платформы. Опубликованные недавно рекламные материалы указывают на то, что скоро в GeForce Now появятся 007: First Light, Crimson Desert, Resident Evil: Requiem и Active Matter. Это происходит на фоне перехода GeForce Now к ограничению игрового времени пользователей до 100 часов в месяц. Данный лимит применяется ко всем тарифным планам, включая долгосрочных подписчиков.