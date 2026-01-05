Геймерский 171-дюймовый монитор на носу: Asus представила очки ROG Xreal R1 с 240-Гц экранами micro-OLED

Компания Asus покажет на выставке CES 2026 игровые очки дополненной реальности, разработанные совместно с Xreal, — ROG Xreal R1. Очки используют micro-OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц и разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), предназначенный для наделения ПК, консоли или портативного устройства большим виртуальным экраном.

Asus заявляет, что изображение, проецируемое очками, соответствует виртуальному экрану диагональю 171 дюйм на расстоянии 4 метров. Компания также отмечает поддержку угла обзора в 57 градусов и утверждает, что он охватывает 95 % области фокусировки человека. Опция «Режим привязки» добавляет встроенную пространственную привязку с тремя степенями свободы, благодаря чему изображение может оставаться неподвижным в пространстве, а не перемещаться вместе с головой пользователя.

Звук обрабатывается системой, настроенной компанией Bose, которую Asus описывает как «создающую трёхмерную звуковую сцену». В очках также используются электрохромные линзы, способные автоматически изменять прозрачность в зависимости от условий просмотра; предусмотрена и ручная регулировка прозрачности. Вес очков ROG Xreal R1 составляет 91 грамм. Они оснащены разъёмом USB Type-C для подключения гарнитуры.

Очки поставляются в комплекте с док-станцией ROG Control Dock. Она оснащена двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также позволяет переключаться между источниками сигнала одним нажатием кнопки.

Asus также заявляет о совместимости AR-очков с портативными приставками ROG Ally.

Стоимость ROG Xreal R1 не сообщается. Компания планирует выпустить очки в первой половине 2026 года.