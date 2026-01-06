Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD представила Ryzen 7 9850X3D: «самый ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD представила Ryzen 7 9850X3D: «самый быстрый в мире игровой процессор стал ещё быстрее»

Как и ожидалось, в рамках начинающейся сегодня в Лас-Вегасе выставки CES 2026 компания AMD представила ряд новых процессоров, в том числе настольный Ryzen 7 9850X3D. «Самый быстрый в мире игровой процессор стал ещё быстрее», — так ёмко и нескромно AMD описывает новинку в своей презентации.

Источник изображения: AMD

Источник изображений: AMD

Ryzen 7 9850X3D представляет собой разогнанную версию и без того успешного Ryzen 7 9800X3D, который снискал славу лучшего процессора для геймерских ПК. Новинка по-прежнему предлагает восемь ядер с архитектурой Zen 5 и 16 потоков, а также 64 Мбайт дополнительного кеша 3D V-Cache, благодаря чему суммарный объём кеш-памяти третьего уровня достигает 96 Мбайт.

У Ryzen 7 9850X3D тактовая частота в режиме Boost достигает 5,6 ГГц, что на 400 МГц выше по сравнению с показателем обычного Ryzen 7 9800X3D. Базовую частоту производитель не уточняет, но, вероятно, она осталась на прежнем уровне. Показатель TDP тоже не изменился — 120 Вт.

Что касается производительности, то она выросла не так уж сильно относительно Ryzen 7 9800X3D — всего на несколько процентов. AMD на слайдах презентации сравнивает Ryzen 7 9800X3D и новый Ryzen 7 9850X3D с актуальным настольным флагманом Intel — Core Ultra 9 285K: в играх чипы AMD быстрее в среднем на 24 и 27 % соответственно, причём наибольший отрыв они демонстрируют в старых тайтлах, тогда как в новых превосходство скромнее, но всё равно заметно. Также AMD признаёт, что её чипы могут хуже проявлять себя в рабочих задачах, в частности в 3D-рендеринге.

AMD не уточнила стоимость Ryzen 7 9850X3D и точную дату начала продаж, отметив лишь, что новый «самый быстрый игровой процессор в мире» выйдет в первом квартале текущего года, то есть до конца марта.

Новость в процессе подготовки, будет дополнено…

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — процессоры для среднебюджетных ПК с ИИ и низким энергопотреблением
Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE с повёрнутым Socket AM5 для рабочих станций
AMD вплотную подобралась к Intel в декабрьской статистике Steam
Colorful обновила мировой рекорд по разгону процессора AMD Ryzen 7 9800X3D — теперь 7335,48 МГц
MediaTek представила Dimensity 7100 — 6-нм чип для 5G-смартфонов среднего класса
Китайская SMIC выкупила одно из своих подразделений за $5,8 млрд
Теги: amd, ryzen 9000x3d, процессоры, zen 5
amd, ryzen 9000x3d, процессоры, zen 5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.