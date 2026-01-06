AMD представила Ryzen 7 9850X3D: «самый быстрый в мире игровой процессор стал ещё быстрее»

Как и ожидалось, в рамках начинающейся сегодня в Лас-Вегасе выставки CES 2026 компания AMD представила ряд новых процессоров, в том числе настольный Ryzen 7 9850X3D. «Самый быстрый в мире игровой процессор стал ещё быстрее», — так ёмко и нескромно AMD описывает новинку в своей презентации.

Ryzen 7 9850X3D представляет собой разогнанную версию и без того успешного Ryzen 7 9800X3D, который снискал славу лучшего процессора для геймерских ПК. Новинка по-прежнему предлагает восемь ядер с архитектурой Zen 5 и 16 потоков, а также 64 Мбайт дополнительного кеша 3D V-Cache, благодаря чему суммарный объём кеш-памяти третьего уровня достигает 96 Мбайт.

У Ryzen 7 9850X3D тактовая частота в режиме Boost достигает 5,6 ГГц, что на 400 МГц выше по сравнению с показателем обычного Ryzen 7 9800X3D. Базовую частоту производитель не уточняет, но, вероятно, она осталась на прежнем уровне. Показатель TDP тоже не изменился — 120 Вт.

Что касается производительности, то она выросла не так уж сильно относительно Ryzen 7 9800X3D — всего на несколько процентов. AMD на слайдах презентации сравнивает Ryzen 7 9800X3D и новый Ryzen 7 9850X3D с актуальным настольным флагманом Intel — Core Ultra 9 285K: в играх чипы AMD быстрее в среднем на 24 и 27 % соответственно, причём наибольший отрыв они демонстрируют в старых тайтлах, тогда как в новых превосходство скромнее, но всё равно заметно. Также AMD признаёт, что её чипы могут хуже проявлять себя в рабочих задачах, в частности в 3D-рендеринге.

AMD не уточнила стоимость Ryzen 7 9850X3D и точную дату начала продаж, отметив лишь, что новый «самый быстрый игровой процессор в мире» выйдет в первом квартале текущего года, то есть до конца марта.

Новость в процессе подготовки, будет дополнено…