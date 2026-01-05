Asus показала флагманскую GeForce RTX 5090 ProArt с минималистичным дизайном и всего двумя вентиляторами

Компания Asus демонстрирует на выставке CES 2026 видеокарту GeForce RTX 5090 ProArt с системой охлаждения, напоминающей эталонную версию RTX 5090 Founders Edition от Nvidia. В состав системы охлаждения модели RTX 5090 ProArt входят только два вентилятора, а 12+4-контактный разъём 12V-2×6 у неё расположен там же, где и у RTX 5090 Founders Edition.

GeForce RTX 5090 ProArt выглядит шире модели Founders Edition, а её вентиляторы кажутся больше, что должно снизить уровень шума, поскольку более крупные вентиляторы способны прогонять больший объём воздуха через радиатор при меньшей скорости вращения.

Характеристиками карты компания Asus пока не делится. Напомним, что на текущий момент самой старшей моделью линейки видеокарт ProArt, представленной в продаже, является RTX 5080. Все карты этой серии имеют несколько общих особенностей: толщину, не превышающую 2,5 слота расширения, наличие порта USB Type-C и отделку под дерево. Судя по всему, все эти детали будут характерны и для модели RTX 5090.

Стоимость RTX 5090 ProArt не сообщается, как и информация о сроках поступления карты в продажу.