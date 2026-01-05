Сегодня 05 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Asus показала флагманскую GeForce RTX 50...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus показала флагманскую GeForce RTX 5090 ProArt с минималистичным дизайном и всего двумя вентиляторами

Компания Asus демонстрирует на выставке CES 2026 видеокарту GeForce RTX 5090 ProArt с системой охлаждения, напоминающей эталонную версию RTX 5090 Founders Edition от Nvidia. В состав системы охлаждения модели RTX 5090 ProArt входят только два вентилятора, а 12+4-контактный разъём 12V-2×6 у неё расположен там же, где и у RTX 5090 Founders Edition.

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Источник изображений: VideoCardz / Asus

GeForce RTX 5090 ProArt выглядит шире модели Founders Edition, а её вентиляторы кажутся больше, что должно снизить уровень шума, поскольку более крупные вентиляторы способны прогонять больший объём воздуха через радиатор при меньшей скорости вращения.

Характеристиками карты компания Asus пока не делится. Напомним, что на текущий момент самой старшей моделью линейки видеокарт ProArt, представленной в продаже, является RTX 5080. Все карты этой серии имеют несколько общих особенностей: толщину, не превышающую 2,5 слота расширения, наличие порта USB Type-C и отделку под дерево. Судя по всему, все эти детали будут характерны и для модели RTX 5090.

Стоимость RTX 5090 ProArt не сообщается, как и информация о сроках поступления карты в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Геймерский 171-дюймовый монитор на носу: Asus представила очки ROG Xreal R1 с 240-Гц экранами micro-OLED
Asus показала флагманские OLED-мониторы для геймеров ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM — до 480 Гц и RGB-субпиксели
Asus отмела слухи о прекращении выпуска смартфонов — но в этом году новинок не будет
MSI создала самую быструю GeForce RTX 5090 — энтузиасты разогнали особую RTX 5090 Lightning Z до 3,75 ГГц
Цены на видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 поползли вверх — отметка $3000 пройдена
Спрос на H200 в Китае в три раза превысил запасы Nvidia — TSMC придётся нарастить производство
Теги: asus, geforce rtx 5090, видеокарта, ces 2026
asus, geforce rtx 5090, видеокарта, ces 2026
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.