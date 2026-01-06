Сегодня 06 января 2026
Gemini для Google TV научится настраивать телевизоры и генерировать фото и видео в Nano Banana и Veo

Приложение Gemini на Google TV получит крупное обновление, которое сделает ИИ-помощника более полезным и визуально привлекательным. Главные нововведения включают поддержку Nano Banana и Veo для создания и редактирования видеороликов и изображений с помощью ИИ непосредственно на телевизоре.

Источник изображений: Google

ИИ-инструменты также можно будет использовать в паре с Gemini для поиска в библиотеке «Google Фото» и создания стилизованных слайд-шоу определённых событий в жизни пользователя. Обновление также сделает ответы Gemini более визуально насыщенными — в них будут включаться изображения или видеоконтент.

Также можно будет узнать, например, последние спортивные новости в реальном времени. Gemini сможет генерировать «подробные обзоры» с интерактивными элементами с голосовым сопровождением по выбранным пользователем темам.

Google также расширит для Gemini возможности голосового управления. Например, с помощью голосовых запросов можно будет изменять настройки телевизора, просто говоря: «картинка слишком тусклая» или «я не слышу диалог». После этого система соответствующим образом отрегулирует изображение или громкость.

Обновлённая версия Gemini для Google TV сначала появится на некоторых моделях телевизоров TCL, а затем в ближайшие месяцы — на других устройствах с поддержкой Google TV.

Теги: gemini, google tv, обновление, искусственный интеллект
