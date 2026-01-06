«До чего это прекрасно»: новый трейлер амбициозного мода Dying Light 2 Renaissance показал Dying Light 2, которую мы потеряли

Польская студия Techland впечатлила фанатов на E3 2018 демонстрацией зомби-боевика с открытым миром Dying Light 2, однако на релизе в 2022 году сиквел оказался совсем другой игрой. И моддеры намерены это исправить.

Команда моддеров опубликовала геймплейный трейлер Dying Light 2 Renaissance — амбициозного мода, призванного вернуть ту самую версию Dying Light 2, которую в своё время потеряли фанаты.

«После восьми месяцев напряжённой работы мы готовы поделиться прогрессом с сообществом. Этот официальный тизер в честь нового 2026 года предлагает первый взгляд на то, чем мы занимались за кулисами», — интригуют моддеры.

События Dying Light 2 Renaissance развернутся за пять лет до начала истории Stay Human. В главной роли будет новый персонаж — Илай. Именно его голос (заявлена полноценная озвучка) можно услышать в тизере.

Моддеры намерены воссоздать утерянную в релизной версии Dying Light 2 Stay Human локацию «Элизиум» (Elyseum) и реализовать систему решений/последствий в духе той, что Techland показывала в 2018 году.

Заждавшиеся путешествия в «Элизиум» пользователи остались в восторге от тизера Dying Light 2 Renaissance. «Не могу поверить своим глазам… До чего это прекрасно. Мы наконец-то видим Элизиум», — дождался FollowYan.

Сроков выхода у Dying Light 2 Renaissance пока нет. Моддеры обещают разветвлённый сюжет и несколько концовок, воссоздание других локаций, помимо «Элизиума» (например, «Цитадель Миротворцев»), и профессиональный саундтрек.