Nvidia наконец выпустила мониторы с технологией G-Sync Pulsar и автоматической настройкой яркости и цвета

Компания Nvidia совместно с партнёрами наконец продемонстрировали новое поколение мониторов с поддержкой технологии G-Sync Pulsar — она помогает им снижать размытие изображения, а также автоматически регулировать яркость и цвет в зависимости от окружающего освещения в помещении.

Мониторы нового поколения, подобно актуальным ноутбукам, оснащаются встроенным датчиком освещённости, который отслеживает яркость, цветовую температуру окружающей среды и помогает экрану автоматически адаптироваться к разным временам суток. «В условиях яркого дневного света он увеличивает яркость и переключается на более холодный оттенок. Ночью или в тёмных помещениях он снижает яркость и применяет более тёплые тона, чтобы снизить блики и напряжение глаз», — рассказал о работе технологии ресурсу The Verge менеджер по маркетингу продукции Nvidia Майкл Максорли (Michael McSorley). Регулировка яркости работает в автоматическом режиме, но у пользователя сохраняется возможность в полной мере контролировать работу функции, настраивать её или полностью отключать в меню монитора.

Первые мониторы с поддержкой технологии G-Sync Ambient Adaptive поступят в продажу 7 января по цене от $599. Новые модели с G-Sync Pulsar и автоматической регулировкой яркости выпустили Acer, AOC, Asus и MSI — мониторы адресованы профессиональным киберспортсменам: здесь есть 27-дюймовые IPS-дисплеи и разрешением 1440p и частотой обновления до 360 Гц.

Первые мониторы с G-Sync Pulsar компания Nvidia в партнёрстве с MediaTek продемонстрировала ещё в прошлом году — тайваньский чипмейкер выпустил процессоры, которые избавляют производителей от необходимости устанавливать выделенные модули G-Sync. Такие модули для синхронизации мониторов с видеокартами производители были вынуждены устанавливать с 2013 года.