Зарядное устройство Loona Deskmate превратит iPhone в настольного ИИ-ассистента

Пока Apple только вынашивает идею создания настольного устройства с дисплеем и камерами, которое благодаря приводным механизмам может всегда держать в кадре пользователя в режиме видеоконференции, компания Loona уже предлагает зарядное устройство Deskmate, которое достигает тех целей, используя обычный iPhone.

Как отмечает The Verge, устройство Loona Deskmate может показаться заурядным зарядным устройством, оснащённым тремя портами USB-C, одним портом USB-A и магнитной площадкой MagSafe для беспроводной зарядки, но последняя оснащена роботизированным приводом. Он поворачивает заряжаемый смартфон Apple вслед за владельцем, находящимся поблизости, а активировать режим диалога с ИИ-ассистентом позволяет фирменное приложение.

iPhone уже оснащён камерами, микрофоном и дисплеем, не говоря уже о процессоре и прочих компонентах, необходимых для работы функций ИИ в режиме речевого диалога, поэтому Loona Deskmate довольно просто решает проблему создания персонального ИИ-ассистента. Сопутствующее приложение поддерживает интеграцию с популярными программами для проведения видеоконференций, а в режиме диалога с пользователем на дисплее iPhone отображаются анимированные глаза, имитирующие эмоциональную реакцию ассистента. Пока продвинутый режим работы предусмотрен только для iPhone, смартфоны под управлением Android могут только заряжаться при использовании Loona Deskmate.

Устройство планируется запустить в серию после завершения фазы сбора средств в марте этого года. Аксессуар не обещает быть дешёвым, для него установлен потолок стоимости в $300, поэтому коммерческие перспективы такой «милой безделушки» не совсем предсказуемы. В любом случае, идея стартапа достойна внимания, ведь она позволяет найти смартфону дополнительные способы применения в быту.