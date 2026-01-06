Сегодня 06 января 2026
Resident Evil Village и Star Wars Outlaws возглавили первую волну новинок Game Pass в январе 2026 года

Компания Microsoft в блоге Xbox Wire представила первую волну игровых новинок для подписчиков Game Pass в январе, а также раскрыла список проектов, покидающих библиотеку сервиса в середине месяца.

Источник изображения: Steam

С сегодняшнего дня, 6 января, в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass появились твин-стик-шутер Brews & Bastards и улучшенная версия хоррор-платформера Little Nightmares для PC, Xbox Series X и S.

Завтра, 7 января, подписчиков Game Pass Premium ждут сразу четыре игры:

  • постъядерный ролевой боевик с элементами выживания Atomfall для PC, Xbox One, Xbox Series X и S;
  • приключенческий роглайт-экшен Lost in Random: The Eternal Die для PC, Xbox Series X и S;
  • многопользовательская футбольная аркада Rematch для PC, Xbox Series X и S;
  • шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition для PC, Xbox Series X и S.
Облачные предложения Game Pass в России недоступны (источник изображения: Xbox)

С 8 по 20 января в Game Pass запланировано ещё пять премьер:

  • легендарная японская ролевая игра Final Fantasy для PC, Xbox Series X и S — 8 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
  • приключенческий экшен с открытым миром Star Wars Outlaws для PC, Xbox Series X и S — 13 января в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
  • платформер My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery для PC, Xbox One, Xbox Series X и S — 15 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
  • культовый шутер с элементами хоррора Resident Evil Village для PC, Xbox One, Xbox Series X и S — 20 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
  • метроидвания MIO: Memories in Orbit для PC, Xbox Series X и S — вместе с релизом 20 января в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Что касается игр на выбывание, то 15 января Game Pass покинут пять проектов для ПК и консолей: Neon White, Flintlock: The Siege of Dawn, Road 96, The Ascent и The Grinch Christmas Adventures.

Источник:

