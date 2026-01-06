Sony запатентовала ИИ-помощника, который сможет проходить игры за вас

Настройки доступности в современных играх становятся всё богаче. Судя по зарегистрированному японской компанией Sony Interactive Entertainment патенту, скоро среди опций появится возможность передать управление ИИ-помощнику.

Как подметили в издании Video Games Chronicle, заявку на регистрацию патента Sony подала ещё в сентябре 2024 года, однако отчёт о его состоянии Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала лишь на этой неделе.

Патент описывает ИИ-помощника — вызываемую игроком призрачную версию своего персонажа, которая может показать прохождение конкретной секции уровня или даже самостоятельно её завершить.

Например, если пользователь застрял на головоломке в Uncharted, в режиме проводника (Guide Mode) ИИ-версия Нейтана Дрейка лишь покажет игроку решение загадки, а в альтернативном режиме (Complete Mode) сделает всё за геймера.

Согласно документации, ИИ-модель будет обучаться на записях геймплея в YouTube и Twitch, а также игровых данных из PlayStation Network. Предполагается, что помощника разрешат позвать на помощь в любой момент.

Иллюстрации к патенту (источник изображений: WIPO)

В редакции Video Games Chronicle подметили, что ИИ-помощник от Sony видится эволюцией существующей системы «Справка по игре» для PS5, в рамках которой игроку могут предложить подсказки, советы или видеоролики с прохождением.

Стоит также отметить, что регистрация патента ещё не означает его использование. Та же Sony за последние годы запатентовала немало разных идей (например, замены геймпада повседневными объектами), которые до сих пор нигде не воплотила.