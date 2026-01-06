Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Sony запатентовала ИИ-помощника, который...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Sony запатентовала ИИ-помощника, который сможет проходить игры за вас

Настройки доступности в современных играх становятся всё богаче. Судя по зарегистрированному японской компанией Sony Interactive Entertainment патенту, скоро среди опций появится возможность передать управление ИИ-помощнику.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Как подметили в издании Video Games Chronicle, заявку на регистрацию патента Sony подала ещё в сентябре 2024 года, однако отчёт о его состоянии Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала лишь на этой неделе.

Патент описывает ИИ-помощника — вызываемую игроком призрачную версию своего персонажа, которая может показать прохождение конкретной секции уровня или даже самостоятельно её завершить.

Источник изображения: WIPO

Источник изображения: WIPO

Например, если пользователь застрял на головоломке в Uncharted, в режиме проводника (Guide Mode) ИИ-версия Нейтана Дрейка лишь покажет игроку решение загадки, а в альтернативном режиме (Complete Mode) сделает всё за геймера.

Согласно документации, ИИ-модель будет обучаться на записях геймплея в YouTube и Twitch, а также игровых данных из PlayStation Network. Предполагается, что помощника разрешат позвать на помощь в любой момент.

Иллюстрации к патенту (источник изображений: WIPO)
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

В редакции Video Games Chronicle подметили, что ИИ-помощник от Sony видится эволюцией существующей системы «Справка по игре» для PS5, в рамках которой игроку могут предложить подсказки, советы или видеоролики с прохождением.

Стоит также отметить, что регистрация патента ещё не означает его использование. Та же Sony за последние годы запатентовала немало разных идей (например, замены геймпада повседневными объектами), которые до сих пор нигде не воплотила.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»
«Новое дно для Battlefield»: фанаты заметили, что в Battlefield 6 всё-таки появился ИИ-контент, хотя руководство обещало другое
Плод «воображения и креативности»: Blue Prince заподозрили в использовании генеративного ИИ, но издатель встал на защиту игры
Для комфортной игры в 007 First Light понадобится RTX 3060 Ti и 32 Гбайт ОЗУ — системные требования шпионского боевика от создателей Hitman
Resident Evil Village и Star Wars Outlaws возглавили первую волну новинок Game Pass в январе 2026 года
Creative Assembly добавит в Total War: Pharaoh интерактивного ИИ-советника на базе технологий Nvidia ACE
Теги: sony interactive entertainment, искусственный интеллект, ии
sony interactive entertainment, искусственный интеллект, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.