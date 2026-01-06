Сегодня 07 января 2026
Доступных, но быстрых SSD с PCIe 5.0 станет больше — Phison представила экономичный контроллер E37T

Компания Phison представила новый контроллер E37T для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Новинка станет основой для доступных SSD, поскольку не требует наличия буфера из памяти DRAM.

Источник изображений: Phison

В ассортименте Phison уже есть один из самых быстрых контроллеров SSD с PCIe 5.0 на рынке — Phison E28, выпущенный в прошлом году. Также компания предлагает безбуферный контроллер E31T, обеспечивающий более доступную цену для NVMe-накопителей PCIe 5.0 благодаря оптимизированному тепловыделению, что не требует использования дополнительных радиаторов охлаждения.

На выставке CES 2026 производитель представил свой новейший контроллер SSD с интерфейсом PCIe 5.0 — E37T, который призван повысить экономичность накопителей. По словам Phison, контроллер E37T PCIe 5.0 имеет незначительные изменения в базовой архитектуре, поддерживает флеш-память 3D NAND со скоростью до 4800 МТ/с, предлагает четыре канала и обеспечивает прирост производительности на 38 % на бюджетных платформах.

Контроллер Phison E37T обеспечивает скорость до 14,7 Гбайт/с при последовательном чтении и 13 Гбайт/с при последовательной записи. Он предлагает производительность до 2 млн IOPS в случайных операциях ввода-вывода с блоками данных по 4 Кбайт, а сверхнизкое энергопотребление делает его идеальным выбором для ноутбуков, портативных устройств и компактных ПК. Контроллер будет использоваться в твердотельных накопителях формфакторов M.2 2280, 2242 и 2230.

Что касается энергопотребления, Phison заявляет, что контроллер SSD E37T потребляет менее 2,3 Вт под нагрузкой. Это делает его особенно подходящим для вышеупомянутых платформ. Хотя никаких новых продуктов с указанным контроллером пока не анонсировано, некоторые новинки всё же ожидаются на выставке Computex 2026.

Компания также сообщила, что её контроллер E28 теперь будет использоваться в составе более ёмких флагманских SSD объёмом до 8 Тбайт, обеспечивая для них скорость чтения до 14,9 Гбайт/с, скорость записи до 14,0 Гбайт/с, а также производительность 2,6 млн IOPS в случайных операциях чтения и 3 млн IOPS в случайных операциях записи.

Теги: phison, контроллер, ssd, nvme, pci express 5.0
