Meta✴ отложила глобальный запуск AR-очков с экраном из-за «беспрецедентного спроса», но пообещала новые функции

Осенью прошлого года Meta✴ Platforms представила первые в своём роде AR-очки со встроенным дисплеем и управлением через браслет на запястье, созданные совместно с брендом Ray-Ban. Теперь же компания объявила, что выход Ray-Ban Display на рынках Канады, Великобритании, Франции и Италии, намеченный на начало 2026 года, откладывается из-за «беспрецедентного спроса» и «крайне ограниченных запасов».

Основная задача Meta✴ сейчас заключается в удовлетворении спроса на AR-очки в США, поэтому компания пересмотрела свои планы по поставкам устройства на другие рынки. Напомним, Ray-Ban Display представляют собой умные очки дополненной реальности со встроенным дисплеем, ИИ-помощником и специальным браслетом на запястье, посредством которого реализуются функции управления с помощью жестов.

В настоящее время очки могут отображать текстовую информацию и изображения, генерировать субтитры, а также выполнять перевод речи собеседника. Управлять ими можно с помощью браслета или голосовых команд. В дальнейшем Meta✴ пообещала добавить режим телесуфлёра, а также технологию распознавания почерка, которая позволит набирать сообщения, просто водя пальцем по любой поверхности.

Стоимость Ray-Ban Display начинается с $799, однако объём первоначальных поставок очков остаётся неизвестным. Meta✴ заявляет о крайне ограниченных запасах, но не уточняет, сколько устройств уже было продано, поэтому оценить успех продукта пока весьма непросто.