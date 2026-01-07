Они ещё и издеваются: Newegg предлагает вместе с комплектами ОЗУ DDR5 на 128 Гбайт за $1500 подарочную карту Starbucks на $50

Цены на оперативную память DDR5 резко выросли за последние месяцы, в результате чего цены на некоторые комплекты ОЗУ превысили отметку в 1000 долларов. Крупный западный ретейлер Newegg весьма оригинально подошёл к вопросу стимулирования спроса на дорогущую память.

Newegg нередко устраивает различные акции, предлагая компьютерное оборудование в составе комплектов, которые обычно обходятся дешевле, чем покупать каждую деталь отдельно. Такие предложения повышают выгоду для покупателей. Например, в прошлом компания комплектовала процессоры системами охлаждения и даже включала бесплатные мониторы в комплекты с видеокартами. Но теперь ретейлер представил нечто гораздо более неожиданное. Вместо добавления ещё одного компонента ПК, Newegg предлагает подарочную карту Starbucks на $50 в комплекте с двумя высокопроизводительными комплектами оперативной памяти DDR5.

Стоимость комплекта G.Skill Trident Z5 Neo RGB 128GB DDR5 в Newegg составляет $1470, а G.Skill Flare X5 128GB DDR5 — $1460. Нас не удивляют высокие цены, поскольку мы знаем, что они обусловлены продолжающимся бумом искусственного интеллекта. Однако удивительно то, что оба комплекта поставляются с бесплатной подарочной картой Starbucks на $50. В описании продукта даже издевательски добавляетcя: «Пейте кофе, пока играете».

Это, пожалуй, одно из самых странных, если не сказать оскорбительных и даже унизительных предложений, которые можно было наблюдать в магазинах компьютерного оборудования, поскольку подарочная карта на кофе кажется не просто странным дополнением к покупке планок ОЗУ стоимостью $1500 долларов, а просто издёвкой. Например, комплект оперативной памяти Corsair Vengeance 128GB DDR5 у того же ретейлера выглядит гораздо более привлекательно, хотя бы просто потому, что в условиях дефицита не только чипов памяти DRAM, но флеш-памяти NAND, вместе с комплектом ОЗУ ретейлер предлагает SSD Corsair MP600 на 2 Тбайт стоимостью $205.

До бума ИИ, который привёл к значительному росту цен на память, эти комплекты памяти были доступны за несколько сотен долларов. Но сегодня комплекты DDR5 большой ёмкости превысили планку стоимости в 1000 долларов. Даже варианты общим объёмом 32 Гбайт теперь стоят более $400, что затрудняет апгрейд для сборщиков ПК. И пока нет никаких явных признаков того, что цены в ближайшее время снизятся.