Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Они ещё и издеваются: Newegg предлагает ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Они ещё и издеваются: Newegg предлагает вместе с комплектами ОЗУ DDR5 на 128 Гбайт за $1500 подарочную карту Starbucks на $50

Цены на оперативную память DDR5 резко выросли за последние месяцы, в результате чего цены на некоторые комплекты ОЗУ превысили отметку в 1000 долларов. Крупный западный ретейлер Newegg весьма оригинально подошёл к вопросу стимулирования спроса на дорогущую память.

Источник изображения: G.Skill

Источник изображения: G.Skill

Newegg нередко устраивает различные акции, предлагая компьютерное оборудование в составе комплектов, которые обычно обходятся дешевле, чем покупать каждую деталь отдельно. Такие предложения повышают выгоду для покупателей. Например, в прошлом компания комплектовала процессоры системами охлаждения и даже включала бесплатные мониторы в комплекты с видеокартами. Но теперь ретейлер представил нечто гораздо более неожиданное. Вместо добавления ещё одного компонента ПК, Newegg предлагает подарочную карту Starbucks на $50 в комплекте с двумя высокопроизводительными комплектами оперативной памяти DDR5.

Стоимость комплекта G.Skill Trident Z5 Neo RGB 128GB DDR5 в Newegg составляет $1470, а G.Skill Flare X5 128GB DDR5 — $1460. Нас не удивляют высокие цены, поскольку мы знаем, что они обусловлены продолжающимся бумом искусственного интеллекта. Однако удивительно то, что оба комплекта поставляются с бесплатной подарочной картой Starbucks на $50. В описании продукта даже издевательски добавляетcя: «Пейте кофе, пока играете».

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

Это, пожалуй, одно из самых странных, если не сказать оскорбительных и даже унизительных предложений, которые можно было наблюдать в магазинах компьютерного оборудования, поскольку подарочная карта на кофе кажется не просто странным дополнением к покупке планок ОЗУ стоимостью $1500 долларов, а просто издёвкой. Например, комплект оперативной памяти Corsair Vengeance 128GB DDR5 у того же ретейлера выглядит гораздо более привлекательно, хотя бы просто потому, что в условиях дефицита не только чипов памяти DRAM, но флеш-памяти NAND, вместе с комплектом ОЗУ ретейлер предлагает SSD Corsair MP600 на 2 Тбайт стоимостью $205.

До бума ИИ, который привёл к значительному росту цен на память, эти комплекты памяти были доступны за несколько сотен долларов. Но сегодня комплекты DDR5 большой ёмкости превысили планку стоимости в 1000 долларов. Даже варианты общим объёмом 32 Гбайт теперь стоят более $400, что затрудняет апгрейд для сборщиков ПК. И пока нет никаких явных признаков того, что цены в ближайшее время снизятся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD серьёзно задумалась о возвращении процессоров в исполнении Socket AM4 на фоне дефицита DDR5
Nemix представила DDR5-комплект за $70 800 — и объяснила, почему он стоит так дорого
G.Skill объяснила, почему оперативная память резко подорожала — без сюрпризов
SK hynix показала первые 16-слойные стеки HBM4, память LPDDR6 и другие новинки
Sandisk похоронила марки WD_Black и WD Blue — теперь её SSD будут называться Optimus
В условиях дефицита памяти лучше всего дела обстоят у Apple, Lenovo, Asus и Dell
Теги: ddr5, дефицит, оперативная память, озу, цены
ddr5, дефицит, оперативная память, озу, цены
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.