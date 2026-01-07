Сегодня 07 января 2026
Акции Sandisk выросли в цене на 28 % за ...
Акции Sandisk выросли в цене на 28 % за день после заявлений главы Nvidia о потребности в накопителях данных

Выступления руководителей компаний технологического сектора способны серьёзно влиять на фондовый рынок, и отраслевая выставка CES 2026 не стала исключением. Традиционно многословный основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) одним из своих высказываний на мероприятии спровоцировал рост котировок акций Sandisk на 28 % в течение одной торговой сессии.

Источник изображения: Sandisk

Источник изображения: Sandisk

«Если говорить о накопителях, то это совершенно необеспеченный предложением рынок на сегодняшний момент. Это рынок, который толком не существовал ранее, и этот рынок наверняка станет крупнейшим сегментом для накопителей в мире, по факту обеспечивая хранение данных для мирового искусственного интеллекта»,прокомментировал перспективы развития рынка корпоративных SSD генеральный директор Nvidia.

«Спрос на память типа NAND в системах Nvidia продолжит оставаться высоким», — истолковали рассуждения Дженсена Хуанга представители Bloomberg Intelligence. До сих пор капитальные затраты ИИ-отрасли концентрировались на обучении больших языковых моделей, но в 2026 году будет наблюдаться миграция в сторону инференса, подразумевающего более активное использование определённого объёма данных, хранимого в памяти с быстрым доступом. Твердотельные накопители для этих целей подходят оптимальным образом, поэтому спрос на них продолжит расти. Непосредственно акции Sandisk выросли в цене более чем на 47 % всего лишь за три первые торговые сессии 2026 года, а с момента достижения исторического минимума в апреле прошлого года они успели вырасти в цене на 1080 %.

Источник:

Теги: sandisk, ssd, nand, цены, акции
