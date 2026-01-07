Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования

Ещё в ноябре появлялись слухи о намерениях xAI привлечь в свой капитал до $15 млрд, но их Илон Маск (Elon Musk) вскоре опроверг. Официальная информация об очередном раунде финансирования появилась только в этом месяце, и она содержала упоминание о привлечении $20 млрд. По данным CNBC, капитализация xAI теперь достигает $230 млрд.

Помимо стратегических инвесторов в лице Nvidia и Cisco, очередные финансовые вливания в разработчика Grok сделали институциональные инвесторы Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital Group, а также суверенные инвестиционные фонды Катара и Абу-Даби. Собранные средства xAI направит на развитие своих ИИ-моделей для Grok и сопутствующей вычислительной инфраструктуры.

Стартап xAI в минувшие выходные оказался в центре очередного скандала, поскольку чат-бот Grok продемонстрировал свою способность генерировать фейковые изображения сексуального содержания с использованием фотографий реальных людей, включая несовершеннолетних. Теперь стартапу предстоит ответить за этот инцидент перед властями Евросоюза, Великобритании, Индии, Малайзии и Франции. В своём сообщении на страницах корпоративного блога xAI отмечает, что количество активных пользователей X и Grok в ежемесячном измерении превышает 600 млн человек.