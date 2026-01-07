Для запуска Yakuza Kiwami 3 хватит процессора восьмилетней и видеокарты семилетней давности — системные требования ремейка Yakuza 3

До релиза горячо ожидаемого приключенческого экшена Yakuza Kiwami 3 остаётся чуть больше месяца, и разработчики из японской Ryu Ga Gotoku Studio при поддержке издательства Sega подтвердили системные требования игры.

Как подметил пользователь Prestigious-Point594 с форума Reddit, информация об «аппетитах» Yakuza Kiwami 3 появилась на странице игры в Steam (недоступна в российском регионе).

Для запуска Yakuza Kiwami 3 на ПК хватит процессора уровня Intel Core i3-8100, видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Гбайт оперативной памяти и 58 Гбайт свободного места.

Системные требования Yakuza Kiwami 3 представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики, FSR 1.0 в режиме «Баланс»)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-8100 с тактовой частотой 3,6 ГГц или AMD Ryzen 3 2300X с 3,5 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Гбайт), AMD Radeon RX 6400 (4 Гбайт) или Intel A380 (6 Гбайт);

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 12;

место на накопителе: 58 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики без апскейлера)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700K с 3,7 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 3,6 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Гбайт), AMD Radeon RX 7600 (8 Гбайт) или Intel A770 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на накопителе: 58 Гбайт.

Напомним, Yakuza Kiwami 3 представляет собой ремейк Yakuza 3 на движке Dragon Engine (Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth) с сюжетным дополнением Dark Ties (посвящено главному злодею игры) в комплекте.

Обещают ещё более брутальные и динамичные сражения, дополнительные сюжетные сцены, новые и улучшенные старые побочные задания, индивидуализацию внешнего вида и мобильного телефона героя, а также текстовый перевод на русский.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $60 за стандартное издание и $75 за расширенное. Предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.