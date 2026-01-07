В прошлом году на фоне роста цен на флеш-память и резкого увеличения числа домашних лабораторий, созданных с использованием мини-ПК стоимостью $100-$150, эти же ПК стали лучшей, или, по крайней мере, более дешевой альтернативой современным одноплатным компьютерам Raspberry Pi 5 с ценой около $200, сообщил ресурс Tom's Hardware, отметив, что сейчас их цены сравнялись.

Аналитик Джефф Гирлинг (Jeff Geerling), сравнивавший в марте 2025 года цены на мини-ПК GMKTec и комплект Raspberry Pi 5, в новом исследовании сообщил, что компьютер GMKTec теперь стоит дороже, хоть и ненамного. Сравниваемые модели оснащены 16 Гбайт оперативной памяти и NVMe SSD ёмкостью 512 Гбайт, и они обе стали заметно дороже, чем в прошлом году.

Как отметил Tom's Hardware, рост цен коснулся и других брендов. Мини-ПК Beelink S13 с обновлённым процессором Intel N150, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 512 Гбайт предлагается за $269, тогда как в августе 2025 года его цена составляла $168,99.

Мини-ПК Acemagic V1 с аналогичными характеристиками доступен по цене $217,54, что выше его стоимости в августе 2025 года ($158). Geekom предлагает мини-ПК на базе N100 за $199,99. Цена устройства на Amazon не менялась в течение последнего года, но у него 8 Гбайт оперативной памяти и SSD на 256 Гбайт.

В связи с ростом цен компания Raspberry Pi выпустила модель Raspberry Pi 5 с 1 Гбайт оперативной памяти, чтобы удержать цену на уровне $45. В свою очередь, модель Raspberry Pi 5 с 16 Гбайт оперативной памяти теперь стоит $145, что на $25 дороже, чем в начале 2025 года.

Теперь желающим собрать домашнюю компьютерную лабораторию необходимо учитывать три фактора: общую стоимость устройства, энергопотребление и производительность. Мини-ПК на базе Intel мощнее, чем Raspberry Pi, но последний по-прежнему остаётся лучшим вариантом, если исходить из энергопотребления, даже при сравнении с энергоэффективными мини-ПК на базе Intel N100 или N150.