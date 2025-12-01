Сегодня 01 декабря 2025
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт

В связи с продолжающимся уже несколько недель резким ростом цен на оперативную память компания Raspberry Pi повышает цены на все конфигурации одноплатных компьютеров Raspberry Pi 5 и некоторые конфигурации Raspberry Pi 4. Чтобы сохранить доступность Raspberry Pi 5, теперь доступна новая модель с 1 Гбайт памяти.

Источник изображений: Raspberry Pi

Источник изображений: Raspberry Pi

В октябре Raspberry Pi уже поднимала цены на свои одноплатные компьютеры в ответ на стремительный рост стоимости оперативной памяти. Теперь очередное повышение цен затрагивает и классические модели. Однако цены на модели Raspberry Pi 3+ и Pi Zero пока останутся неизменными.

Изменение цен касается моделей Raspberry Pi 4 с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти: они станут немного дороже — на 5 и 10 долларов соответственно. Модели Raspberry Pi 4 с объёмом оперативной памяти менее 4 Гбайт пока не затронуты повышением цен. Raspberry Pi также представила новую модель Raspberry Pi 5 с 1 Гбайт памяти, которая немного дешевле предыдущей модели с 2 Гбайт. В то же время другие конфигурации подорожали: версия с 2 Гбайт ОЗУ — на $5, с объёмом памяти 4 Гбайт — на $10, c 8 Гбайт — на $15, а c 16 Гбайт — на целых $25.

По информации Computer Base изменение цен уже заметно в Германии. Цена Raspberry Pi 5 с 16 Гбайт памяти выросла со 122 до 140 евро. Версия с 4 Гбайт стоит теперь почти 70 евро вместо прежних 63. Новая модель с 1 Гбайт памяти пока не представлена.

Raspberry Pi подчёркивает в своём блоге, что «ничто не вечно». Хотя ценовая война на оперативную память ведётся в интересах искусственного интеллекта, в конечном счёте она лишь «временная». Как только рыночные издержки стабилизируются, компания намерена отменить корректировки и вернуться к первоначальным ценам. Когда это произойдёт, пока неясно.

Источник:

Теги: raspberry pi, raspberry pi 4, raspberry pi 5, одноплатный, компьютер, озу, дефицит
