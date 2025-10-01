Сегодня 01 октября 2025
ИИ-бум привёл к подорожанию одноплатных компьютеров Raspberry Pi

Главный исполнительный директор по торговле компании Raspberry Pi, производителя одноплатных компьютеров, Эбен Аптон (Eben Upton) сообщил, что с сегодняшнего дня некоторые продукты компании будут доступны по более высоким ценам. Объяснение простое — искусственный интеллект.

Источник изображения: Raspberry Pi

ИИ создал повышенный спрос на чипы памяти, что привело к дефициту и росту цен. Из-за удорожания памяти, которая сейчас примерно на 120 % выше по стоимости, чем в прошлом году, некоторые продукты Raspberry Pi продаются по более высоким ценам. К числу затронутых продуктов относятся вычислительные модули Compute Module 4 и 5 с объёмом ОЗУ 4 и 8 Гбайт, а также одноплатный компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500. Цены на другие продукты остались прежними за счёт снижения маржи и издержек в других областях.

Аптон прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Как многие из вас знают, цены на чипы памяти стремительно растут последние шесть месяцев. Ненасытный спрос на высокоскоростную память (HBM) для приложений искусственного интеллекта конкурирует за производственные площади с общедоступной памятью LPDDR, используемой в Raspberry Pi, что приводит к дефициту и росту цен. В настоящее время стоимость чипов памяти примерно на 120 % выше, чем год назад.

Мы пришли в этот год со значительными запасами памяти, что позволило нам удерживать цены на прежнем уровне. Однако сейчас мы достигли точки, когда нам приходится перекладывать часть этих расходов на других. С сегодняшнего дня мы вносим следующие изменения в цены:

Аптон утверждает, что Raspberry Pi намерена снизить цены на затронутые продукты «как только цены на память вернутся к своей долгосрочной нисходящей траектории». Текущее повышение цен не является постоянным.

Источник:

Теги: raspberry pi, память, чипы, дефицит, рост цен, одноплатный, компьютер
